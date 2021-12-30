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Erzurum'da Turkovac aşısı uygulanmaya başladı - Son Dakika

Erzurum'da Turkovac aşısı uygulanmaya başladı

30.12.2021 15:22
Erzurum'da Turkovac aşısı uygulanmaya başladı

Covid-19 salgınına karşı Turkovac aşısının uygulanmaya başlamasıyla birlikte Erzurum'da vatandaşlar hatırlatma ve ilk aşılarını olmak için Erzurum Şehir Hastanesinde yoğunluk oluşturdular.

Covid-19 salgınına karşı Turkovac aşısının uygulanmaya başlamasıyla birlikte Erzurum'da vatandaşlar hatırlatma ve ilk aşılarını olmak için Erzurum Şehir Hastanesinde yoğunluk oluşturdular.

Turkovac'ın uygulamalarına ülke genelinde başlanmasıyla birlikte Erzurum'da da Şehir Hastanesinde oluşturulan aşı merkezlerinde vatandaşlara Turkovac aşısı yapılmaya başlandı.

Yerli aşıyı yaptıran vatandaşlar, "Önce Biontech aşısı olmuştuk, şimdi yerli aşı Turkovac aşısını vuruluyoruz. Bu üçüncü aşımız. Türk olduğumuz için Turkovac aşısını tercih ettik. Cumhurbaşkanımıza, bilim insanlarımıza güvenimiz tamdır. Aşı vurulmadan önce keşke bu aşı onaylanmış olsaydı da bu aşıyı vurulmuş olsaydık. Tereddüt olmadı. Bir vatandaş olarak uzun zamandan beri bu aşıları takip ediyordum. Biontech aşısı olmak için, üçüncü doz aşıyı vurulmak için randevu aldım. Sabah haberlerde baktım Turkovac yürürlüğe girince diğer randevumu iptal ederek yerli aşıyı vurulmak istedim. İnşallah bahsedildiği gibi etkili bir ürün olur. Herkese hayırlı olsun. Neden Turkovac aşını tercih ettim, bizim bilim insanlarımızın vermiş olduğu emeğin karşılığını görmek istedim. Diğer aşılarda etkili ama yerli aşı yani bizim aşımızı vurulmak, aynı etkiyi anlamak açısından bunu vurulmak istedim" ifadelerini kullandılar.

(Şahap Gürler-İHA)

Erzurum'da Turkovac aşısı uygulanmaya başladı

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Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Erzurum'da Turkovac aşısı uygulanmaya başladı - Son Dakika


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