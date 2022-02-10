Üye Girişi
Erzurum'da TURKOVAC uygulananlarda yan etkiye rastlanmadığı kaydedildi - Son Dakika

Erzurum'da TURKOVAC uygulananlarda yan etkiye rastlanmadığı kaydedildi

10.02.2022 12:09
Erzurum'da TURKOVAC uygulananlarda yan etkiye rastlanmadığı kaydedildi

Erzurum Şehir Hastanesi Başhekimi Dr. Öğret. Üyesi İbrahim Hakkı Tör, hastanelerinde 2 bin 200 kişiye TURKOVAC aşısı uygulandığını ve yan etkiyle karşılanmadığını belirterek, vatandaşlardan yerli aşı TURKOVAC'ı yaptırmalarını istedi.

Erzurum Şehir Hastanesi Başhekimi Dr. Öğret. Üyesi İbrahim Hakkı Tör, hastanelerinde 2 bin 200 kişiye TURKOVAC aşısı uygulandığını ve yan etkiyle karşılanmadığını belirterek, vatandaşlardan yerli aşı TURKOVAC'ı yaptırmalarını istedi.

Tör, hastanede basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Kovid-19 salgınının dalgalanmalarla devam ettiğini belirterek, yaklaşık 15 gün önce Erzurum'da vaka sayılarında ciddi artış gözlendiğini söyledi.

Hastanede söz konusu dönemde hasta ve yoğun bakım yatışları açsından yoğun dönem geçirdiklerini anlatan Tör, "Tüm ekibimiz o dönemde yine gayretlerini gösterdi. Şu an vaka ve başvuru sayılarında ciddi düşüş sağlandı. Bu da aldığımız önlemlerle oldu. Toplumca gevşettiğimiz maske, mesafe ve aşı gibi önlemleri tekrar hayatımıza geçirince vaka sayılarında düşüş yaşandı." dedi.

Tör, daha önce hastanede uygulanan yerli aşı TURKOVAC'ın 2. dozlarının da hastaneye geldiğini belirterek, hastanenin C bloğunda vatandaşlara TURKOVAC aşısının randevu alınarak her vakit yapılabildiğini dile getirdi.

"Şu ana kadar TURKOVAC aşısı olanlarda yan etkiyle karşılaşmadık"

Blokların girişinde, sağlık personellerinin hastaneye gelenleri aşıya davet ettiğini anlatan Tör, şöyle devam etti:

"TURKOVAC'a yoğun ilgi var, hiç aşı olmayıp TURKOVAC'ı bekleyenler daha çok ilgili. Ülkemizde yapılan diğer aşıları olup hatırlatma dozlarını TURKOVAC yaptırmak isteyenler de TURKOVAC'a çok ilgili. Bu ilgiden memnunuz. Yerli ve millilik çok önemli, hiç aşısını yaptırmamış 200 kadar vatandaşımız TURKOVAC yaptırdı. Diğer aşılarını olup 3. ve 4. dozları için TURKOVAC tercih eden 2 bin vatandaşımız var. Günlük olarak aşı birimimizden aldığımız bilgilere göre şu ana kadar TURKOVAC aşısı olanlarda yan etkiyle karşılaşmadık."

Tör, vatandaşların aşılarını yerli ve milli aşı olan TURKOVAC'tan yana tercih etmelerini isteyerek, "Aşı olmayan ya da tekrar dozlarını yaptırmak isteyen vatandaşları aşıya davet ediyoruz. İl Sağlık Müdürümüz Gürsel Bedir'in de söylediği gibi 'Haydi Erzurum aşıya' diyoruz." ifadelerini kullandı.

Erzurum'da TURKOVAC uygulananlarda yan etkiye rastlanmadığı kaydedildi
Erzurum'da TURKOVAC uygulananlarda yan etkiye rastlanmadığı kaydedildi

YORUMLAR
500

Şehir Hastanesi, TURKOVAC, Erzurum, Aşı, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Erzurum'da TURKOVAC uygulananlarda yan etkiye rastlanmadığı kaydedildi - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
12:27 UEFA Başkanı Caferin açıkladı: Şampiyonlar Ligi için Final Four formatı geliyor!
12:20 Aleyna Tilki evine çağırdığı dansözle karşılıklı göbek attı! Video sosyal medyayı salladı
12:20 Erkek çocuğu olsun diye kafasına çivi çaktırdı! Polis her yerde sahte "şifacı"yı arıyor
12:12 Lucescu, Portekiz-Türkiye maçı itirafı geldi! Sözleri adeta şifreydi
12:01 ATM'den 50 TL çekmek istedi, şans yüzüne güldü! Değeri paha biçilemez
12:00 TGRT sunucusu, gazeteci Cem Küçük'ten zam tepkisi: İnsanlar canından bezdi, durması gerekiyor!
11:59 Pandemi doğal yollarla çıkmadı mı? "Koronavirüs laboratuvardan sızdı" iddiasını güçlendirecek yeni deney
11:51 Pişkin taksicinin hem taşıma ruhsatı yok hem mesafe beğenmiyor hem de yolcuyu tartaklıyor! Artık ticari araç kullanmayacak
11:45 Sanata katkı yapmak isterken, 1.3 milyon dolarlık masraf çıkardı: Güvenlik görevlisi milyon dolarlık resme göz çizdi
11:44 AK Partili Hamza Dağ'dan artan hayat pahalılığı için yorum: İnşallah nisan-mayıs ayları...
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.02.2022 12:35:44. #1.12#
SON DAKİKA: Erzurum'da TURKOVAC uygulananlarda yan etkiye rastlanmadığı kaydedildi - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement