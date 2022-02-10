Erzurum'da TURKOVAC uygulananlarda yan etkiye rastlanmadığı kaydedildi - Son Dakika

Erzurum Şehir Hastanesi Başhekimi Dr. Öğret. Üyesi İbrahim Hakkı Tör, hastanelerinde 2 bin 200 kişiye TURKOVAC aşısı uygulandığını ve yan etkiyle karşılanmadığını belirterek, vatandaşlardan yerli aşı TURKOVAC'ı yaptırmalarını istedi.

Tör, hastanede basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Kovid-19 salgınının dalgalanmalarla devam ettiğini belirterek, yaklaşık 15 gün önce Erzurum'da vaka sayılarında ciddi artış gözlendiğini söyledi.

Hastanede söz konusu dönemde hasta ve yoğun bakım yatışları açsından yoğun dönem geçirdiklerini anlatan Tör, "Tüm ekibimiz o dönemde yine gayretlerini gösterdi. Şu an vaka ve başvuru sayılarında ciddi düşüş sağlandı. Bu da aldığımız önlemlerle oldu. Toplumca gevşettiğimiz maske, mesafe ve aşı gibi önlemleri tekrar hayatımıza geçirince vaka sayılarında düşüş yaşandı." dedi.

Tör, daha önce hastanede uygulanan yerli aşı TURKOVAC'ın 2. dozlarının da hastaneye geldiğini belirterek, hastanenin C bloğunda vatandaşlara TURKOVAC aşısının randevu alınarak her vakit yapılabildiğini dile getirdi.

"Şu ana kadar TURKOVAC aşısı olanlarda yan etkiyle karşılaşmadık"

Blokların girişinde, sağlık personellerinin hastaneye gelenleri aşıya davet ettiğini anlatan Tör, şöyle devam etti:

"TURKOVAC'a yoğun ilgi var, hiç aşı olmayıp TURKOVAC'ı bekleyenler daha çok ilgili. Ülkemizde yapılan diğer aşıları olup hatırlatma dozlarını TURKOVAC yaptırmak isteyenler de TURKOVAC'a çok ilgili. Bu ilgiden memnunuz. Yerli ve millilik çok önemli, hiç aşısını yaptırmamış 200 kadar vatandaşımız TURKOVAC yaptırdı. Diğer aşılarını olup 3. ve 4. dozları için TURKOVAC tercih eden 2 bin vatandaşımız var. Günlük olarak aşı birimimizden aldığımız bilgilere göre şu ana kadar TURKOVAC aşısı olanlarda yan etkiyle karşılaşmadık."

Tör, vatandaşların aşılarını yerli ve milli aşı olan TURKOVAC'tan yana tercih etmelerini isteyerek, "Aşı olmayan ya da tekrar dozlarını yaptırmak isteyen vatandaşları aşıya davet ediyoruz. İl Sağlık Müdürümüz Gürsel Bedir'in de söylediği gibi 'Haydi Erzurum aşıya' diyoruz." ifadelerini kullandı.