Erzurum'da uçurumdan yuvarlanan kamyon parçalara ayrıldı - Son Dakika

Erzurum'da uçurumdan yuvarlanan kamyon parçalara ayrıldı

Erzurum'da uçurumdan yuvarlanan kamyon parçalara ayrıldı Erzurum'un Tortum ilçesinde seyir halinde olan saman yüklü bir kamyon uçurumdan yuvarlanarak parçalara ayrıldı.

Erzurum'da uçurumdan yuvarlanan kamyon parçalara ayrıldı ERZURUM - Erzurum'un Tortum ilçesinde seyir halinde olan saman yüklü bir kamyon uçurumdan yuvarlanarak parçalara ayrıldı. Sıraç Ağaçlı sevk ve idaresindeki saman yüklü kamyon uçurumdan yuvarlanarak parçalara ayrıldı. Kullanılamaz hale gelen kamyon olay yerine gelen vinç tarafından kaldırıldı. Çevredeki vatandaşların 112'yi aramasının ardından bölgele gelen sağlık ekipleri yaralı sürücüye ilk müdahaleyi yaptıktan sonra hastaneye kaldırdılar.

Haber Yayın Tarihi: 05.08.2020 03:34

Kaynak: İHA

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