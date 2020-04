Erzurum'da ucuz ete yoğun talep - Son Dakika

ERZURUM'da vatandaşlar, Et ve Süt Kurumu Kombina Müdürlüğü'ne ait satış mağazasından ucuz et alabilmek için sosyal mesafe kuralına göre kuyrukta bekliyor. Kombinada, kıymanın kilosu 34 lira, kuşbaşının ise 37 liradan satılıyor.

Merkez Yakutiye ilçesindeki Et ve Süt Kurumu'nun tek satış mağazası önünde sabahın erken saatlerinden itibaren kuyruğa girenler, ucuz et sırası bekliyor. Kıymanın kilosunun 34 lira, kuşbaşının 37, biftek 43, pirzola 59,50, koyun but 27,50, koyun kol 24,85, koyun pirzola 32,75, koyun gerdan 23,50, kangal sucuk 42, baton sucuk 42, mangal sucuk 42, Erzurum sucuk 47 ve acılı sucuğun 42 liradan satıldığı kombina satış mağazasında sıraya girenlere kişi başı en fazla 3 kilo kıyma ve 3 kilo kuşbaşı satılıyor.

Ucuz etten alabilmek için merkez Yakutiye ilçesine bağlı Çayırtepe köyünden gelen Halil Topaloğlu, "Kıyma, kavurma ve sucuk almak için geldim. Sürekli buradan alıyorum. Devlet kurumu olduğu için burayı tercih ediyorum. Fiyatlar çok ucuz. Pahalı da olsa devlet kurumu, güvenli olduğu için geliyorum" diye konuştu.

Sosyal mesafe kuralına uyarak sıra bekleyen vatandaşların oluşturduğu kuyruk özellikle sabah ve öğleden sonra bin metreyi buluyor. Et ve Süt Kurumu Satış Mağazası önünde önlem alan polis, vatandaşları sık sık sosyal mesafe kuralına uymaları konusunda uyarıyor. Maskelerini takarak sıraya giren vatandaşlar, mağazaya 5'erli gruplar halinde alınıyor. Mağaza çalışanları müşterilerin ateşlerini ölçüp, ellerine de dezenfektan sıkıyor.

Erzurum Et ve Süt Kombinası yetkilileri, günde ortalama 4 ton kıyma, 4 ton da kuşbaşı olmak üzere 8 ton et satıldığını, diğer ürünlerin de halk tarafından büyük rağbet gördüğünü bildirdi.