Erzurum'da Ulaşıma Kar Engeli
30 dakika önce
Yoğun kar nedeniyle Erzurum'da 10 mahallenin yolu ulaşıma kapalı bulunuyor.
Yoğun kar nedeniyle Erzurum'da 10 mahallenin yolu ulaşıma kapalı bulunuyor.
Doğu Anadolu Bölgesi'nde önceki günlerde etkili olan kar, tipi ve buzlanma, Erzurum'un özellikle kırsal kesimindeki mahallelerde ulaşımda aksamalara yol açtı.
Olumsuz hava koşulları nedeniyle kapanan birçok mahalle yolunun ekiplerin çabalarıyla ulaşıma açıldığı kentte, halen yolu kapalı olan 10 mahalle ile ulaşım sağlanamıyor.
Belediye ve Karayollarına ait greyder, bıçaklı kamyon, dozer, kepçe ve kar makinesi destekli ekipler yolları açmak için çalışmalarını sürdürüyor.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 25.02.2019 10:35 Kaynak: AA
Kar Yağışı ve Soğuk Havaya Aldırmadan Denize Girdiler
İstanbul'da Başıboş Atlar Kar Altında Sığınacak Yer Aradı
Atlarla 'Karlı Pekmez' Yemeye Gittiler
2019 Oscar Töreninde En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu Ödülü'nü Mahershala Ali Aldı