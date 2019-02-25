Erzurum'da Ulaşıma Kar Engeli

Yoğun kar nedeniyle Erzurum'da 10 mahallenin yolu ulaşıma kapalı bulunuyor.

Yoğun kar nedeniyle Erzurum'da 10 mahallenin yolu ulaşıma kapalı bulunuyor.



Doğu Anadolu Bölgesi'nde önceki günlerde etkili olan kar, tipi ve buzlanma, Erzurum'un özellikle kırsal kesimindeki mahallelerde ulaşımda aksamalara yol açtı.





Olumsuz hava koşulları nedeniyle kapanan birçok mahalle yolunun ekiplerin çabalarıyla ulaşıma açıldığı kentte, halen yolu kapalı olan 10 mahalle ile ulaşım sağlanamıyor.



Belediye ve Karayollarına ait greyder, bıçaklı kamyon, dozer, kepçe ve kar makinesi destekli ekipler yolları açmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

Kar Yağışı ve Soğuk Havaya Aldırmadan Denize Girdiler

İstanbul'da Başıboş Atlar Kar Altında Sığınacak Yer Aradı

Atlarla 'Karlı Pekmez' Yemeye Gittiler

2019 Oscar Töreninde En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu Ödülü'nü Mahershala Ali Aldı