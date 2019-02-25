Son Dakika Haberleri: Erzurum'da Ulaşıma Kar Engeli

Erzurum'da Ulaşıma Kar Engeli

30 dakika önce

Yoğun kar nedeniyle Erzurum'da 10 mahallenin yolu ulaşıma kapalı bulunuyor.

Erzurum'da Ulaşıma Kar Engeli, System.String[]
Yoğun kar nedeniyle Erzurum'da 10 mahallenin yolu ulaşıma kapalı bulunuyor.

Doğu Anadolu Bölgesi'nde önceki günlerde etkili olan kar, tipi ve buzlanma, Erzurum'un özellikle kırsal kesimindeki mahallelerde ulaşımda aksamalara yol açtı.


Olumsuz hava koşulları nedeniyle kapanan birçok mahalle yolunun ekiplerin çabalarıyla ulaşıma açıldığı kentte, halen yolu kapalı olan 10 mahalle ile ulaşım sağlanamıyor.

Belediye ve Karayollarına ait greyder, bıçaklı kamyon, dozer, kepçe ve kar makinesi destekli ekipler yolları açmak için çalışmalarını sürdürüyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.02.2019 10:35 Kaynak: AA

Doğu Anadolu Bölgesi, Erzurum, Kar, Güncel
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