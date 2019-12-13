Erzurum'da üniversite öğrencileri "böcek ve bitki" sergisi açtı - Son Dakika
Son Dakika Kültür Sanat Erzurum'da üniversite öğrencileri 'böcek ve bitki' sergisi açtı - Son Dakika

Erzurum'da üniversite öğrencileri "böcek ve bitki" sergisi açtı

6 saat önce

Erzurum'da, Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi öğrencileri, Türkiye'nin farklı bölgelerinde topladıkları böcek ve bitki türlerini sergiledi.

Erzurum'da üniversite öğrencileri

Erzurum'da, Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi öğrencileri, Türkiye'nin farklı bölgelerinde topladıkları böcek ve bitki türlerini sergiledi.

Fakültenin bitki koruma bölümünde okuyan öğrenciler, tarımda ilaçlamanın biyoçeşitlilik üzerinde oluşturduğu olumsuz etkileri araştırmak amacıyla çalışma yaptı.

Türkiye'nin farklı bölgelerinde bulunan böcek ve bitki türlerini inceleyen öğrenciler, farkındalık oluşturmak amacıyla topladıkları numuneleri, üniversitenin 15 Temmuz Milli İrade Salonu Fuaye Alanı'nda sergiledi.

Bölüm Başkanı Prof. Dr. Önder Çalmaşur, gazetecilere yaptığı açıklamada, öğrencilerle yaptıkları çalışmada, topluma çevre bilincinin oluşturulmasını amaçladıklarını söyledi.

Toplumun böcek türleri hakkında ön yargılı olduğunu ifade eden Çalmaşur, "İnsanlarımız özellikle böceklerin, yabani bitkilerin ve mikroorganizmaların hepsinin zararlı canlılar olduğunu sanıyor. Aslında çok büyük bir çoğunluğunun birçok yönleriyle faydalıdır. Bu böcek ve bitki türleri tabiatın ve canlılar aleminin birer parçasıdır ve doğal denge açısından mutlak mevcut olmaları gereklidir." diye konuştu.

Çalmaşur, tabiatın dengesi ve bütünlüğüne katkı sağlayan böcek ile bitki türleri konusunda bilinçli davranılmasını istedi.

Türkiye, Erzurum, Kültür Sanat, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.12.2019 01:26 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Noterliklerde yapılacak düzenleme ile dolandırıcılıkların önüne geçilecek
Volkswagen, fabrika yatırımı için Türkiye kararını bir kez daha erteledi Ödülü almak için Kıbrıs Rum Kesimi'ne giden dünya birincisi Türk öğrenci, sınırdan içeri alınmadı Davutoğlu, Gelecek Partisi'nin logosunu ve ismini nasıl bulunduğunu anlattı

Son Dakika Haberleri
19:35 EYÜPSULTAN'DA İPLİK YÜKLÜ KAMYONUN KASASI DEVRİLDİ - Son Dakika Haber
19:32 Davutoğlu'nun ardından Babacan da partisini ocak ayı başında açıklayacak - Son Dakika Haber
19:30 Bakan Albayrak, AK Parti İl Başkanlığını ziyaret etti - Son Dakika Haber
19:25 Jandarmanın hediyesi köy okulundaki minik öğrencileri mutlu etti - Son Dakika Haber
19:22 Otomobilin çarptığı köpek barınakta ameliyat edildi - Son Dakika Haber
19:01 Davutoğlu, Gelecek Partisi'nin logosunu ve ismini nasıl bulunduğunu anlattı - Son Dakika Haber
18:42 Ceren Özdemir'in katili Özgür Arduç: Ölmüş ise bıçak görevini yapmıştır - Son Dakika Haber

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.12.2019 19:40:57. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Erzurum'da üniversite öğrencileri "böcek ve bitki" sergisi açtı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]