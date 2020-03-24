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Erzurum'da üniversite öğrencileri "evde kal" çağrısına video kliple destek verdi
12 dakika önce
Erzurum'da üniversite okuyan öğrenciler, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı alınan tedbirlere destek vermek ve arkadaşlarının evlerinde kalmalarını teşvik etmek amacıyla video klip çekti.
Erzurum'da üniversite okuyan öğrenciler, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı alınan tedbirlere destek vermek ve arkadaşlarının evlerinde kalmalarını teşvik etmek amacıyla video klip çekti.
Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü (KYK) bünyesindeki yurtlarda kalan kız öğrenciler, Türkiye'nin Kovid-19 ile mücadelesinde Sağlık Bakanlığınca vatandaşlara yapılan "evde kal" çağrısına video kliple destek verdi.
Öğrenciler evlerinden çektikleri video ile birbirlerine "Türkiye'ye bir mesajımız var", "Ben evdeyim, sen de evde misin", "Birlikte başaracağız", "Evde kal Türkiye" diye seslendi.
Öğrencilerin destek klibi, sosyal medyada büyük beğeni topladı.
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Haber Yayın Tarihi: 24.03.2020 02:34 Kaynak: AA
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