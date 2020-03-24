Erzurum'da üniversite öğrencileri "evde kal" çağrısına video kliple destek verdi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Erzurum'da üniversite öğrencileri 'evde kal' çağrısına video kliple destek verdi - Son Dakika

Erzurum'da üniversite öğrencileri "evde kal" çağrısına video kliple destek verdi

12 dakika önce

Erzurum'da üniversite okuyan öğrenciler, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı alınan tedbirlere destek vermek ve arkadaşlarının evlerinde kalmalarını teşvik etmek amacıyla video klip çekti.

Erzurum'da üniversite öğrencileri

Erzurum'da üniversite okuyan öğrenciler, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı alınan tedbirlere destek vermek ve arkadaşlarının evlerinde kalmalarını teşvik etmek amacıyla video klip çekti.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü (KYK) bünyesindeki yurtlarda kalan kız öğrenciler, Türkiye'nin Kovid-19 ile mücadelesinde Sağlık Bakanlığınca vatandaşlara yapılan "evde kal" çağrısına video kliple destek verdi.

Öğrenciler evlerinden çektikleri video ile birbirlerine "Türkiye'ye bir mesajımız var", "Ben evdeyim, sen de evde misin", "Birlikte başaracağız", "Evde kal Türkiye" diye seslendi.

Öğrencilerin destek klibi, sosyal medyada büyük beğeni topladı.

?

Türkiye, Erzurum, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.03.2020 02:34 Kaynak: AA

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Kredi borcu olanlar dikkat! İşte ödemeleri erteleyen bankalar
Ebru Polat, yaşlı amcanın videosunu çeken kişiye sert çıktı: Vicdansızlar Galatasaray'ın eski milli kalecisi Nihat Akbay vefat etti Son Dakika: Halkbank'tan tüm esnafa 25 bin liralık kredi desteği
Erdoğan: Faturaların ödenmesini görüşmek faydalı olabilir Erdoğan: Faturaların ödenmesini görüşmek faydalı olabilir         
14:23
Küçük Besleme'nin Bilge'si değişimiyle dudak uçuklattı! Küçük Besleme'nin Bilge'si değişimiyle dudak uçuklattı!         
12:43
Adalar, koronavirüs etkisiyle ıssızlaştı Adalar, koronavirüs etkisiyle ıssızlaştı         
09:38
Bakanlık, gece yarısı genelge gönderdi! Bakkal Amca'nın çalışma saatleri sınırlandırıldı Bakanlık, gece yarısı genelge gönderdi! Bakkal Amca'nın çalışma saatleri sınırlandırıldı         
07:35
Mustafa Cengiz ve Yusuf Günay, Salı günü koronavirüs testine girecek Mustafa Cengiz ve Yusuf Günay, Salı günü koronavirüs testine girecek         
23:24
Fatih Terim'de koronavirüse rastlanmasının ardından Beşiktaş, test yaptırmak için hastaneye başvurdu Fatih Terim'de koronavirüse rastlanmasının ardından Beşiktaş, test yaptırmak için hastaneye başvurdu         
22:58
Hasan Şaş ve Ümit Davala'nın testleri negatif çıktı Hasan Şaş ve Ümit Davala'nın testleri negatif çıktı         
22:33
Peş peşe gelen kötü haberlerin ardından İtalya'da sevindiren gelişme! Peş peşe gelen kötü haberlerin ardından İtalya'da sevindiren gelişme! "1 numaralı hasta" iyileşti         
21:39
Son Dakika: Fransa'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 860'a yükseldi Son Dakika: Fransa'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 860'a yükseldi         
21:31
RTÜK, Can Ataklı'nın türbanlı öğretmen sözleriyle ilgili inceleme başlattı RTÜK, Can Ataklı'nın türbanlı öğretmen sözleriyle ilgili inceleme başlattı         
18:06
New York Times, koronavirüsün nasıl yayıldığını analiz eden makale yayınladı New York Times, koronavirüsün nasıl yayıldığını analiz eden makale yayınladı         
17:44
Ev karantinasını ihlal eden bir kişi, aracıyla gezerken polis ekipleri tarafından yakalandı Ev karantinasını ihlal eden bir kişi, aracıyla gezerken polis ekipleri tarafından yakalandı         
17:33
Koronavirüse karşı cep telefonu kulaklıkla kullanılmalı Koronavirüse karşı cep telefonu kulaklıkla kullanılmalı         
16:31
İspanya'da koronavirüs hastaları yatak kalmadığı için acı içinde öksürerek yerde tedavi edilmeyi bekledi İspanya'da koronavirüs hastaları yatak kalmadığı için acı içinde öksürerek yerde tedavi edilmeyi bekledi         
15:55
Tecavüz ve cinsel saldırı suçundan 23 yıl ceza alan yapımcı Harvey Weinstein koronavirüse yakalandı Tecavüz ve cinsel saldırı suçundan 23 yıl ceza alan yapımcı Harvey Weinstein koronavirüse yakalandı         
11:50
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.03.2020 14:47:07. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Erzurum'da üniversite öğrencileri "evde kal" çağrısına video kliple destek verdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]