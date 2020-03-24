Erzurum'da üniversite öğrencileri "evde kal" çağrısına video kliple destek verdi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Erzurum'da üniversite öğrencileri 'evde kal' çağrısına video kliple destek verdi - Son Dakika

Erzurum'da üniversite öğrencileri "evde kal" çağrısına video kliple destek verdi

6 saat önce

Erzurum'da üniversite okuyan öğrenciler, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı alınan tedbirlere destek vermek ve arkadaşlarının evlerinde kalmalarını teşvik etmek amacıyla video klip çekti.

Erzurum'da üniversite okuyan öğrenciler, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı alınan tedbirlere destek vermek ve arkadaşlarının evlerinde kalmalarını teşvik etmek amacıyla video klip çekti.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü (KYK) Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesindeki yurtlarda kalan kız öğrenciler, Türkiye'nin Kovid-19 ile mücadelesinde Sağlık Bakanlığınca vatandaşlara yapılan "evde kal" çağrısına video kliple destek verdi.

Öğrenciler evlerinden çektikleri video ile birbirlerine "Türkiye'ye bir mesajımız var", "ben evdeyim sen de evde misin", "birlikte başaracağız", "evde kal Türkiye" diye seslendi.

Öğrencilerin önce arkadaşlarına sonra Türkiye'ye Sağlık Bakanlığınca ön görülen kurallara uyma çağrısı sosyal medyada büyük beğeni aldı.

Erzurum'da üniversite öğrencileri evde kal çağrısına video kliple destek verdi

Türkiye, Erzurum, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.03.2020 03:10 Kaynak: AA

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