Erzurum'da üniversite öğrencisi bıçakla annesini öldürdü, babasını yaraladı - Son Dakika
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Erzurum'da üniversite öğrencisi bıçakla annesini öldürdü, babasını yaraladı

13.04.2023 13:05
Erzurum'da üniversite öğrencisi bıçakla annesini öldürdü, babasını yaraladı

Erzurum'un Aziziye ilçesinde üniversite öğrencisi genç, bıçakla annesini öldürdü, babasını da ağır yaraladı.

Erzurum'un Aziziye ilçesinde üniversite öğrencisi genç, bıçakla annesini öldürdü, babasını da ağır yaraladı.

İlçeye bağlı Selçuklu Mahallesi Şehit Uzman Çavuş Kadir Kayveni Caddesi'ndeki Öz Çağrı Sitesi'nde oturan Atatürk Üniversitesi ikinci sınıf öğrencisi A.Y.K (25), henüz bilinmeyen nedenle ailesiyle tartışmaya başladı.

Tartışmanın büyümesi üzerine A.Y.K, annesi S.K'yi (57) boğazından bıçakladı. Olayı görerek müdahale etmeye çalışan baba N.K. (62) da oğlu ile arasında çıkan arbedede aldığı bıçak darbeleriyle ağır yaralandı.

Sesleri duyan sitedeki komşularının ihbarıyla olay yerine 112 Acil Sağlık görevlileri ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekibi S.K'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

Ağır yaralanan baba N.K. ile arbede sırasında hafif yaralanan A.Y.K. kentteki hastanelerde tedavi altına alındı.

Tedavisinin ardından polislerce gözaltına alınan A.Y.K. polis merkezine götürüldü.

Olay yerinde inceleme yapan Cumhuriyet savcısının talimatıyla evde A.Y.K'ye ait olduğu tespit edilen çok sayıda bilgisayar ve cep telefonuna el konuldu.

Kaynak: AA
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Selçuklu, Erzurum, Güncel, Son Dakika

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