Erzurum'da üretilen ceset torbaları Avrupa'ya satılıyor - Son Dakika

Erzurum'da üretilen ceset torbaları Avrupa'ya satılıyor

Erzurum'da üretilen ceset torbaları Avrupa'ya satılıyorERZURUM 2'nci Organize Sanayi Bölgesi'nde kurulan tekstilkentte Mart ayında faaliyetine başlayan ve dünyanın dört bir yanına kıyafet ihraç eden 3F Tekstil, pandemi sebebiyle Avrupa ülkelerinden gelen sipariş üzerine ceset torbası ve...

Erzurum'da üretilen ceset torbaları Avrupa'ya satılıyor

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ERZURUM 2'nci Organize Sanayi Bölgesi'nde kurulan tekstilkentte Mart ayında faaliyetine başlayan ve dünyanın dört bir yanına kıyafet ihraç eden 3F Tekstil, pandemi sebebiyle Avrupa ülkelerinden gelen sipariş üzerine ceset torbası ve doktorlar için koruyucu kıyafet üretmeye başladı.

Erzurum 2'nci Organize Sanayi Bölgesi'nde 2019 yılında inşaatına başlanan tekstilkent Mart 2020'de tamamlandı. Valiliğin 4 ayrı fabrika için düzenlediği ihaleyi kazanan iki firma yaklaşık 350 işçi alarak faaliyetine başladı. Erzurum'da kursiyer olarak aldığı çalışanlarını bir süre eğittikten sonra normal üretime geçen 3 F tekstil, kısa sürede ürettiği giysileri dünyanın değişik ülkelerine pazarladı. Bir taraftan üretim yapıp, bir taraftan eğittiği işçilerle personel sayısını artıran tekstil fabrikası, bütün sektörler gibi pandemi sürecinden olumsuz etkilendi.

Ürünlerini pazarladığı ülkelerden gelen siparişlerin durması üzerine bir süre işçilerine izin veren fabrika yönetimi Türkiye'de normalleşme sürecinin başlamasıyla birlikte yeniden üretime geçti. Ünlü markalardan gelen siparişlerin durduğu 270 çalışanı bulunan fabrika, pandemi sürecine uygun bir üretim modeline geçti.

Başta Almanya ve Avrupa ülkeleri olmak üzere pandemi sebebiyle en fazla ihtiyaç duyulan ceset torbası ve doktorlar için tek kullanımlık koruyucu elbiseler üreten fabrikanın günlük kapasitesi 5 ile 6 bin arasında değişiyor. İşçilerin sosyal mesafe kuralına uygun olarak maskelerle çalıştığı fabrika Sağlık Bakanlığı'ndan gelen talepleri de karşılıyor.

Erzurum Tekstilkentte faaliyete geçen fabrikada eğitim verdikleri çalışanlarından çok iyi verim aldıklarını belirten Fabrika Müdürü Fikret Doğrusöz, pandemi öncesi dünyanın en büyük markalarına ürünler ürettiklerini söyledi. Pandemi sürecinin kendilerini de etkilediğini ifade eden Doğrusöz, fabrikada medikal ürünler üretmeye başladıklarını bildirdi.

Başta Almanya olmak üzere Avrupa ülkeleri ve Sağlık Bakanlığı'ndan gelen talepler üzerine ceset torbası ile tek kullanımlık doktor koruyucu elbisesi üretimi yaptıklarını vurgulayan Doğrusöz, ürünleri ağırlıklı olarak ihraç ettiklerini bildirdi. Günlük kapasitelerinin 5 ile 6 bin arasında değiştiğini kaydeden Doğrusöz, pandeminin etkisinin geçmesinden sonra fabrikada ünlü markalara kadın kıyafeti üretmeye devam edeceklerini vurguladı.

Organize Sanayi Bölgesi, Erzurum, Avrupa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.06.2020 08:57 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Erzurum'da üretilen ceset torbaları Avrupa'ya satılıyor - Son Dakika

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