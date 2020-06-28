Erzurum'da üretilen ceset torbaları Avrupa'ya satılıyor - Son Dakika

ERZURUM 2'nci Organize Sanayi Bölgesi'nde kurulan tekstilkentte mart ayında faaliyetine başlayan ve dünyanın dört bir yanına kıyafet ihraç eden 3F Tekstil, pandemi nedeniyle Avrupa ülkelerinden gelen sipariş üzerine ceset torbası ve doktorlar için koruyucu kıyafet üretmeye başladı.

Erzurum 2'nci Organize Sanayi Bölgesi'nde 2019 yılında inşaatına başlanan tekstilkent Mart 2020'de tamamlandı. Valiliğin 4 ayrı fabrika için düzenlediği ihaleyi kazanan iki firma yaklaşık 350 işçi alarak faaliyetine başladı. Erzurum'da kursiyer olarak aldığı çalışanlarını bir süre eğittikten sonra normal üretime geçen 3F tekstil, kısa sürede ürettiği giysileri dünyanın değişik ülkelerine pazarladı. Bir taraftan üretim yapıp, bir taraftan eğittiği işçilerle personel sayısını artıran tekstil fabrikası, bütün sektörler gibi pandemi sürecinden olumsuz etkilendi.

Yurt dışından gelen siparişlerin durması üzerine bir süre işçilerine izin veren fabrika yönetimi, normalleşme sürecinin başlamasıyla 270 çalışanı ile pandemi sürecine uygun bir üretim modeline geçti.

CESET TORBASI VE TEK KULLANIMLIK KORUYUCU ELBİSE ÜRETİYORLAR

Başta Almanya ve Avrupa ülkeleri olmak üzere salgın nedeniyle meydana gelen ölümlerden dolayı en fazla ihtiyaç duyulan ürünlerden ceset torbası ve doktorlar için tek kullanımlık koruyucu elbiseler üreten fabrikanın günlük kapasitesi 5 ile 6 bin arasında değişiyor. İşçilerin sosyal mesafe kuralına uygun olarak maskelerle çalıştığı fabrika Sağlık Bakanlığı 'ndan gelen talepleri de karşılıyor.