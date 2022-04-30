Erzurum'da üretilen fidanlar toprakla buluşmayı bekliyor - Son Dakika

Erzurum Orman Bölge Müdürlüğü fidanlıklarında, çetin kış mevsiminden çıkan Doğu Anadolu Bölgesi'nin ağaçlandırılması için fidan üretimi sürüyor.

İşletme, şeflik ve şube müdürlükleri olmak üzere 89 birimle hizmet veren Erzurum Orman Bölge Müdürlüğünde, Erzurum'un yanı sıra Erzincan, Iğdır, Kars, Ardahan ve Ağrı illerinde orman varlığının korunması ve artırılması için fidan üretimi yapılıyor.

Isı, nem ve gübre dengesine dikkat edilerek kış koşullarında özenle fidanları büyüten orman müdürlüğü ekipleri, ilkbahar mevsiminde iklim koşullarının mevsim normallerine dönmesiyle çalışmalarını hızlandırdı.

"Enso", "çıplak köklü", "yere ve kapa repikajlı" ile "tüplü" olmak üzere 50 türde fidan üretimi gerçekleştiren bölge müdürlüğü personeli, fidanlıklarda yılda ortama 5 ton da tohum üretiyor.

Ülke genelinde olduğu gibi Doğu Anadolu'da da ağaçlandırma faaliyetleri ile yangınlarda zarar gören orman alanlarının yeniden yeşillendirilmesi için çalışma yapılıyor.

Karların tamamen erimesi bekleniyor

Yüksek kesimlerdeki karların tamamen erimesinin ve toprağın açılmasının beklendiği bölgede, daha sonra doğaya nefes olacak binlerce fidan uygun alanlarda toprakla buluşturulacak.

Erzurum Orman Bölge Müdürü Oktay Ayatay, AA muhabirine, Doğu Anadolu'da bölge müdürlüğü olarak Erzurum, Erzincan, Iğdır, Kars, Ardahan ve Ağrı illerinde faaliyet sürdürdüklerini söyledi.

Bölgedeki 6 fidanlıkta ve seralarda fidan üretimi yaptıklarını ifade eden Ayatay, bunları, bölgenin zorlu iklim koşullarında yaptıklarını belirtti.

Tohumdan üretime hızlı bir çalışma içinde olduklarını anlatan Ayatay, şunları kaydetti:

"Şu anda fidan üretim faaliyetlerimize fidanlıklarımızda devam etmektedir. Sabırsızlıkla sahanın açılmasını karların erimesiyle toprağın tav hale gelmesini bekliyoruz. O zaman toprakları fidanlarla buluşturacağız. Doğu Anadolu'da daha kar tam kalkmış değil. Biz buna karşın seralarımızda bu açığı kapatmak için tohum ekimini başlattık. Bunun yanında da elimizdeki mevcut fidanlarımızı da boylandırmaya aldık. Şartların oluşmasıyla fidanlarımızı toprakla buluşturacağız."

Erzurum'dan başka bölgelere de fidan gönderiliyor

Ayatay, üretimin zor şartlarda olmasına rağmen, sadece Doğu Anadolu'daki faaliyetlerin yanında başka bölge müdürlüklerine de fidan sevkiyatı yaptıklarını aktardı.

Kar üzerinde fidan üretmenin gayreti içerisinde olduklarını vurgulayan Ayatay, üretimlerinin yüzde 80'inin yörenin asli orman ağacı türlerinden sarıçam ve huştan oluştuğunu aktardı.

Bakanlık birimlerinin ağaçlandırma ve erozyon kontrol faaliyetlerinde kullanılmak üzere ihtiyaç duyduğu kalite ve standartlarda fidan üretimi yaptıklarını dile getiren Ayatay, sosyal içerikli ağaçlandırma çalışmalarında kullanmak üzere cami, mezarlık, hastane, okul bahçesi ve gelir getirici tür ağaçlandırmalarda kullandığını sözlerine ekledi.