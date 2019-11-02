Son Dakika Haberleri: Erzurum'da usta çırak buluşması
Son Dakika Güncel Erzurum'da usta çırak buluşması

Erzurum'da usta çırak buluşması

7 saat önce

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü koordinasyonunda, Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı (KUDAKA) ve İl Milli Eğitim Müdürlükleri işbirliğiyle yürütülen mesleki ve teknik eğitimin geliştirilmesine yönelik faaliyetler kapsamında usta-çırak buluşmaları düzenlendi.

Erzurum'da usta çırak buluşması, System.String[]

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü koordinasyonunda, Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı (KUDAKA) ve İl Milli Eğitim Müdürlükleri işbirliğiyle yürütülen mesleki ve teknik eğitimin geliştirilmesine yönelik faaliyetler kapsamında usta-çırak buluşmaları düzenlendi.


Özel sektördeki gelişmelerin öğrencilere daha hızlı ve etkili bir şekilde aktarılabilmesi amacıyla bölgede mesleğinde isim yapmış saha deneyimi olan ustalar, meslek okullarında eğitim görmekte olan öğrencilerle tecrübe aktarımı temalı iş başı buluşmaları gerçekleştirdi.


Bu çerçevede Erzurum 1. Organize Sanayi Bölgesi'nde yer alan İsmod Mobilya, Dekorasyon ve Mimarlık firmasından Kurucu Usta İsmail Yalçın, Erkardem Metal Sanayi firmasından Usta Maruf Kırmacı ve Yön-time Mimari Yönlendirme Sistemleri firmasından Üretim Sorumlusu Bedrettin Dolanbay gibi liderler eşliğinde ustalar iş başında ziyaret edilerek sektörlerine ilişkin yeni nesil makineler ve kullanımları, ustaların iş hayatlarına nasıl başladıkları ve profesyonel gelişim süreçleri ile ilgili samimi sohbetler gerçekleştirildi.


Program, öğrencilerin farklı sektörlerde mesleklerini sürdüren ustalara yönelttikleri sorularla sona erdi. - ERZURUM

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 02.11.2019 09:19 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son dakika: Şehir hatlarında tüm seferler iptal edildi
Son dakika: Tel Abyad'da pazar yerine bombalı saldırı: En az 10 sivil hayatını kaybetti Türkiye, terör örgütü yandaşlarının hedef gösterdiği Seçil öğretmene sahip çıktı Kıyıya vuran balon balıklarını yiyen kediler telef oldu

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.11.2019 16:58:15. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Erzurum'da usta çırak buluşması
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]