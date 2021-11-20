Erzurum'da uyuşturucu hap ele geçirildi - Son Dakika

Erzurum Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince Aşkale Yolu Uygulama noktasında durdurulan bir yolcu otobüsünde bulunan H.A.G. (37) isimli şahıstan 213.33 gram sentetik kannabinoid hammaddesi ve 11 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.

Vatandaşa "Muhalefet, iktidara gelirse ekonomiye çare olur mu?" diye soruldu! Yüzde 55'i "Çözemez" cevabını verdi

İlk başta kimse gözlerinin görmediğini anlamıyor ama bu detayı öğrenen herkes takdir ediyor