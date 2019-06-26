Son Dakika Haberleri: Erzurum'da uyuşturucu operasyonu
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Erzurum'da uyuşturucu operasyonu

1 saat önce

Erzurum'da düzenlenen operasyonda uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı.

Erzurum'da uyuşturucu operasyonu, System.String[]
Erzurum'da düzenlenen operasyonda uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, kentte yürütülen emniyet ve asayiş hizmetleri kapsamında "uyuşturucu ve uyarıcı madde imalatı ve ticareti yapma" suçunu işledikleri tespit edilen kişilere yönelik operasyon düzenlendi.
İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Aziziye ve Yakutiye ilçelerindeki 5 ayrı adrese düzenlenen operasyonda 4 şüpheli yakalandı.
Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda bir miktar uyuşturucu ile suçta kullanılan malzeme ele geçirildi.
Jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Haber Yayın Tarihi : 26.06.2019 11:27 Kaynak: AA
Uyuşturucu Ticareti, Erzurum, Güncel
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