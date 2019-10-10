Son Dakika Haberleri: Erzurum'da uyuşturucu operasyonu
Son Dakika Güncel Erzurum'da uyuşturucu operasyonu

Erzurum'da uyuşturucu operasyonu

2 saat önce

Erzurum'un Aziziye ilçesinde jandarmanın düzenlediği operasyonda 2 kişi bir miktar uyuşturucu ile yakalandı.

Erzurum'da uyuşturucu operasyonu, System.String[]

Erzurum'un Aziziye ilçesinde jandarmanın düzenlediği operasyonda 2 kişi bir miktar uyuşturucu ile yakalandı.

Aziziye İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, İstanbul'dan Erzurum'a uyuşturucu getirileceği istihbaratı üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, Erzurum- Erzincan kara yolunda takibe alınan B.Ö. ve K.Ü'nün içinde bulunduğu 25 FP 660 plakalı aracı, İlçe Jandarma Komutanlığı arama noktasında durdurdu.

Araçtaki aramada, bagajdaki yedek lastik içerisinde zulalanmış 1010 gram sentetik uyuşturucu ele geçiren ekipler, şüphelilerin kent merkezindeki evlerinde ise 14 gram daha muhtelif uyuşturucu madde buldu.

Gözaltına alınan şüpheliler, jandarmadaki işlemlerinin ardından Erzurum Adliyesi'ne sevk edildi.

Aziziye, Erzurum, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.10.2019 02:44 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Bakanlıktan "Barış Pınarı"na iş makinesi desteği
MSB, "Sadece teröristler hedef alınıyor" diyerek bombalama anının görüntüsünü paylaştı Erdoğan, harekatın adını neden 'Barış Pınarı' koyduklarını açıkladı Suriye Milli Ordusu, operasyon öncesi namaz kıldı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.10.2019 16:56:53. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Erzurum'da uyuşturucu operasyonu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]