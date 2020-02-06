Erzurum'da uyuşturucu operasyonu - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Erzurum'da uyuşturucu operasyonu - Son Dakika

Erzurum'da uyuşturucu operasyonu

6 saat önce

Erzurum Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından uyuşturucu madde satan sokak satıcılarına düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 4 kişiden 2 kişi tutuklandı.

Erzurum'da uyuşturucu operasyonu, System.String[]

Erzurum Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından uyuşturucu madde satan sokak satıcılarına düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 4 kişiden 2 kişi tutuklandı.


Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Erzurum Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince sokak satıcılarına yönelik yapılan eş zamanlı operasyonda N.D., E.A., M.S. ve E.U. yakalanarak gözaltına alındı. Bir miktar uyuşturucu madde ile yakalanan M.S ile bu şahsa uyuşturucu madde sattığı tespit edilen ve bir miktar uyuşturucu madde ile yakalanan E.U. isimli şahıslar sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderilirken yakalanan diğer şahısların emniyette ki işlemlerinin devam ettiği belirtildi.


Öte yandan, düzenlenen başka bir operasyonda ekiplerin durumundan şüphelendikleri T.Ö. isimli şahsın Antalya ve İstanbul'a göndermek üzere olduğu kolilerde yaptığı aramada 16 bin 800 hap ele geçirildi. Gözaltına alınan T.Ö. adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken konu ile ilgili İstanbul, Antalya ve Muş illerinde S.K., Ö.Ö. ve A.Ö. isimli şahıslar tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ERZURUM

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı, Erzurum, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.02.2020 12:07 Kaynak: İHA
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