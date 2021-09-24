Üye Girişi
Erzurum'da uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı - Son Dakika

Erzurum'da uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı

24.09.2021 11:07
Erzurum'da uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı, System.String[]

Erzurum'da İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan uyuşturucu operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı.

Erzurum'da İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan uyuşturucu operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı.

Erzurum ve Pasinler Cumhuriyet Başsavcılıklarınca yürütülen soruşturmalar kapsamında Erzurum İl Jandarma Komutanlığı unsurları tarafından yapılan araştırmalar neticesinde Yakutiye ve Pasinler ilçelerinde 3 eve operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyonda bir araç ve 3 evde yapılan aramada 8 şüpheli şahsa ait 1892 gram esrar maddesi, 5 adet uyuşturucu içme aparatı, 2 adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi. Şüpheli 8 şahıstan 3 şüpheli gözaltına alınarak adli işlemlere başlanıldı.

Yetkililer tarafından yapılan açıklamada, "Erzurum İl Jandarma Komutanlığınca vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğinin sağlanması ile uyuşturucu ve uyarıcı maddelerin arzıyla mücadelesi maksadıyla; ilgili mevzuatın verdiği yetki ve sorumluluk çerçevesinde emniyet ve asayiş görevlerinin yerine getirilmesine azim ve kararlılık ile devam edilmektedir" denildi. - ERZURUM

Erzurum'da uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı
Erzurum'da uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı
Erzurum'da uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı

İl Jandarma Komutanlığı, Uyuşturucu, Jandarma, Erzurum, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Erzurum'da uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

ABD'de çirkin olay! Ida kasırgası toplantısında ekranlarda cinsel içerikli yayın yapıldı 11:24 ABD'de çirkin olay! Ida kasırgası toplantısında ekranlarda cinsel içerikli yayın yapıldı Murat Ülker, zincir marketlere yönelik 11:18 Murat Ülker, zincir marketlere yönelik "fahiş fiyat" suçlamaları hakkında konuştu: Milletin aklıyla alay etmeyin Son dakika gündem haberleri! Son dakika haberleri! 11:04 Son dakika gündem haberleri! Son dakika haberleri!
AK Partili il başkanından 10:45 AK Partili il başkanından "Usulsüz ihale" çıkışı: Bir yerlerde bir yanlışlık var; vicdanen rahat değilim Türkiye ve Ukrayna arasında iş birliği artıyor! Türk SİHA'larını üretmek için fabrika kuracaklar 10:36 Türkiye ve Ukrayna arasında iş birliği artıyor! Türk SİHA'larını üretmek için fabrika kuracaklar 300 yaşında olduğu iddia edilen Pakistanlı kadının sosyal medyayı ikiye böldü 10:14 300 yaşında olduğu iddia edilen Pakistanlı kadının sosyal medyayı ikiye böldü
Beşiktaş'ı net favori gören Rıdvan Dilmen, şampiyonluk yarışında fikrini değiştirdi 09:44 Beşiktaş'ı net favori gören Rıdvan Dilmen, şampiyonluk yarışında fikrini değiştirdi Taliban, Hırsızlar için uygulanan 09:35 Taliban, Hırsızlar için uygulanan "el kesme" cezasının geri geleceğini duyurdu

Son Dakika Haberleri
11:24 ABD'de çirkin olay! Ida kasırgası toplantısında ekranlarda cinsel içerikli yayın yapıldı
11:18 Tümer Metin'den, yeni transfer Crespo'ya ağır eleştiri: Fenerbahçe seviyesinde değil, dikkate alınacağını sanmam
11:18 Murat Ülker, zincir marketlere yönelik "fahiş fiyat" suçlamaları hakkında konuştu: Milletin aklıyla alay etmeyin
11:13 Meteoroloji Genel Müdürlüğü raporuna göre, sıcaklıklar hafta sonu 26 dereceye ulaşacak
11:04 Son dakika gündem haberleri! Son dakika haberleri!
10:45 AK Partili il başkanından "Usulsüz ihale" çıkışı: Bir yerlerde bir yanlışlık var; vicdanen rahat değilim
10:44 Prof. Dr. Aziz Sancar'dan gençlere öneri: Yurt dışına gidin ama mutlaka geri dönün, benim yaptığımı yapmayın
10:44 12 yıl sonra konser veren İbrahim Tatlıses, detone oldu
10:37 Beşiktaş'ta saat başı sakatlık haberi gelmeye başladı! Montero da sakatlandı, oynayabilecek 15 kişi kaldı
10:36 Türkiye ve Ukrayna arasında iş birliği artıyor! Türk SİHA'larını üretmek için fabrika kuracaklar
8 yaşındaki yeğeninin eline silah veren amca, az kalsın vuruluyordu 8 yaşındaki yeğeninin eline silah veren amca, az kalsın vuruluyordu         
11:26
Tümer Metin'den, yeni transfer Crespo'ya ağır eleştiri: Fenerbahçe seviyesinde değil, dikkate alınacağını sanmam Tümer Metin'den, yeni transfer Crespo'ya ağır eleştiri: Fenerbahçe seviyesinde değil, dikkate alınacağını sanmam         
11:18
Meteoroloji Genel Müdürlüğü raporuna göre, sıcaklıklar hafta sonu 26 dereceye ulaşacak Meteoroloji Genel Müdürlüğü raporuna göre, sıcaklıklar hafta sonu 26 dereceye ulaşacak         
11:13
Kıskançlık yüzünden karısını öldürdü, ifadesiyle dehşete düşürdü: Oğlum 'baba' deyince kendime geldim Kıskançlık yüzünden karısını öldürdü, ifadesiyle dehşete düşürdü: Oğlum 'baba' deyince kendime geldim         
10:48
12 yıl sonra konser veren İbrahim Tatlıses, detone oldu 12 yıl sonra konser veren İbrahim Tatlıses, detone oldu         
10:44
Erman Toroğlu'ndan canlı yayında Cüneyt Çakır'a tehdit: Seni duman edeceğim Erman Toroğlu'ndan canlı yayında Cüneyt Çakır'a tehdit: Seni duman edeceğim         
10:16
Son Dakika! Faiz indiriminin etkileri devam ediyor! Dolar, bir kez daha rekor kırdı Son Dakika! Faiz indiriminin etkileri devam ediyor! Dolar, bir kez daha rekor kırdı         
09:52
Kılıçdaroğlu, Rize'de çay üreticilerle görüştü, vatandaşın sitemi damga vurdu: Köleleştirmeye doğru gidiyoruz Kılıçdaroğlu, Rize'de çay üreticilerle görüştü, vatandaşın sitemi damga vurdu: Köleleştirmeye doğru gidiyoruz         
09:42
Büyük tepki çeken kreşteki görüntüler sonrası cezalar belli oldu: 10 ay 15 gün hapis cezası Büyük tepki çeken kreşteki görüntüler sonrası cezalar belli oldu: 10 ay 15 gün hapis cezası         
09:05
Önce sinemacı Enes Kaya'ya kurşun yağdırdılar sonra eşinin dükkanına saldırdılar Önce sinemacı Enes Kaya'ya kurşun yağdırdılar sonra eşinin dükkanına saldırdılar         
09:02
Korona semptomları değişti! İşte yeni belirtiler Korona semptomları değişti! İşte yeni belirtiler         
08:39
Orman işçisinin kaçırdığı 15 yaşındaki kız, barakada bulundu Orman işçisinin kaçırdığı 15 yaşındaki kız, barakada bulundu         
22:00
Müge Anlı'yı tehdit eden Ümitcan Uygun'a hapis cezası verildi Müge Anlı'yı tehdit eden Ümitcan Uygun'a hapis cezası verildi         
21:01
Fenomen doktor Berika Demir'in estetiksiz hali şoke etti Fenomen doktor Berika Demir'in estetiksiz hali şoke etti         
18:53
Son Dakika! Fahiş fiyatlarla ilgili Erdoğan'dan açıklama: Zincir marketlere gerekli operasyonlar yapılacak Son Dakika! Fahiş fiyatlarla ilgili Erdoğan'dan açıklama: Zincir marketlere gerekli operasyonlar yapılacak         
18:14
Espor tutkunlarına üzücü haber! Ataşehir'deki Avrupa'nın en büyük Espor tutkunlarına üzücü haber! Ataşehir'deki Avrupa'nın en büyük "Espor Sahnesi" kapatıldı         
17:32
5 günlük evli çiftin kavgası ölümle bitti 5 günlük evli çiftin kavgası ölümle bitti         
15:51
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.09.2021 11:30:26. #1.13#
SON DAKİKA: Erzurum'da uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement