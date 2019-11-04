Son Dakika Haberleri: Erzurum'da uyuşturucu operasyonu düzenlenen evde 17 metrelik çukur bulundu
Son Dakika Güncel Erzurum'da uyuşturucu operasyonu düzenlenen evde 17 metrelik çukur bulundu

Erzurum'da uyuşturucu operasyonu düzenlenen evde 17 metrelik çukur bulundu

6 saat önce

Erzurum'da eve düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 17 metre derinliğinde çukur bulundu.

Erzurum'da uyuşturucu operasyonu düzenlenen evde 17 metrelik çukur bulundu, System.String[]

Erzurum'da eve düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 17 metre derinliğinde çukur bulundu.

Bir ihbarı değerlendiren İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, sabah saatlerinde uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik Rabia Ana Mahallesi Osman Paşa Sokak'taki iki katlı eve operasyon düzenledi.

Ekipler, kimsenin bulunmadığı evin bir odasında kazma, keser ve kürekle kazılmış 17 metrelik çukurla karşılaştı.

Çukurda kimse olup olmadığının belirlenmesi amacıyla İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ile Büyükşehir Belediyesi görevlileri ve olay yeri inceleme ekipleri çağrıldı.

Ekiplerce çukurda yapılan incelemede kimseye rastlanmadı.

Polis, bir yıl önce Y.E.C'ye kiralandığı belirtilen evdeki çukurun neden kazıldığını araştırıyor.

Erzurum, Çukur, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 04.11.2019 11:44 Kaynak: AA
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