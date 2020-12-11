Erzurum'da uyuşturucu operasyonunda 10 şüpheli adliyede - Son Dakika

ERZURUM'da uyuşturucu ticareti yaptıkları tespit edilerek gözaltına alınan 10 şüpheli, sabah saatlerinde adliyeye sevkedildi.

Koronavirüs ilacı "favipiravir"i kullanmayı bırakanlar yoğun bakımlık oluyor

Başına çivili sopa ile vurulan yaralıyı, bir de ambulansta linç etmeye kalktılar