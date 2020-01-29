Erzurum'da uyuşturucu satıcılarına özel harekat destekli "şafak" operasyonu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Erzurum'da uyuşturucu satıcılarına özel harekat destekli 'şafak' operasyonu - Son Dakika

Erzurum'da uyuşturucu satıcılarına özel harekat destekli "şafak" operasyonu

6 saat önce

Erzurum'da uyuşturucu satıcılarına yönelik özel harekat polislerinin desteğiyle düzenlenen operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı.

Erzurum'da uyuşturucu satıcılarına özel harekat destekli

Erzurum'da uyuşturucu satıcılarına yönelik özel harekat polislerinin desteğiyle düzenlenen operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturmalar çerçevesinde, uyuşturucu ticareti ve sevkıyatının önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Ekipler, Palandöken ve Yakutiye ilçelerinde "torbacı" olarak tabir edilen uyuşturucu satıcılarının yakalanmasına yönelik şafak vakti operasyon düzenledi.

Özel harekat polislerinin de desteğiyle 9 adrese eş zamanlı operasyon yapan polis, şüpheli 5 kişiyi yakaladı.

Şüphelilerin adreslerindeki aramada, biri kurusıkı olmak üzere 9 tabanca, bir tüfek, tarihi eser niteliği taşıyan birer küp, kılıç ile 4 hassas terazi ve bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Emniyet Müdürlüğü, Erzurum, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.01.2020 10:08 Kaynak: AA
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