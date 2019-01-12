Son Dakika Haberleri: Erzurum'da Uyuşturucu Satıcılarına "Şafak" Operasyonu

Erzurum'da Uyuşturucu Satıcılarına "Şafak" Operasyonu

35 dakika önce

Erzurum'da uyuşturucu satıcılarına yönelik eş zamanlı operasyonda 4 şüpheli yakalandı.

Erzurum'da uyuşturucu satıcılarına yönelik eş zamanlı operasyonda 4 şüpheli yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, bazı kişilerin uyuşturucu ticareti yaptığına ilişkin bir istihbaratı değerlendirerek Yakutiye ilçesi Yeşilova ve Kurtuluş mahallelerindeki birer eve şafak vakti operasyon düzenledi.

Kurtuluş Mahallesi'nde ekiplerin geldiğini fark eden zanlılar evde bulunan uyuşturucunun bir miktarını tuvalete attı. Bu kişiler bir miktar uyuşturucuyu da pencereden aşağı fırlattı.

Şüphelilerin adreslerinde arama yapan ekipler, yaklaşık 1 kilogram toz esrar, bir miktar kenevir tohumu, tabanca, çok sayıda mermi, uyuşturucu kullanımında kullanılan aparat ve hassas terazi ele geçirdi.

Operasyonda, satıcı oldukları belirlenen K.B, B.T, T.U. ve M.Ö. "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak" suçundan gözaltına alındı.

İkisi kadın 4 zanlının jandarmadaki işlemleri sürüyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 12.01.2019 07:21 Kaynak: AA

Erzurum, 3. Sayfa
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