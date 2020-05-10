Erzurum'da uzman çavuşun öldürdüğü çiftin 1.5 yıllık evli olduğu ortaya çıktı - Son Dakika

Erzurum'da uzman çavuşun öldürdüğü çiftin 1.5 yıllık evli olduğu ortaya çıktı

Erzurum'da uzman çavuşluktan ihraç edilen bir şahsın öldürdüğü bacanağı ve baldızının daha 1.5 yıllık evli oldukları öğrenildi.

Erzurum'da uzman çavuşluktan ihraç edilen bir şahsın öldürdüğü bacanağı ve baldızının daha 1.5 yıllık evli oldukları öğrenildi.

Olay, saat 22.10 sıralarında Palandöken ilçesine bağlı Yıldızkent semtinde meydana geldi. İddiaya göre, uzman çavuşluktan ihraç edilen M.T. (41), eşiyle gizli aşk yaşadığını düşündüğü bacanağı F.Ö.'nün (27) evinin önüne geldi. Dışarıda bekleyen M.T., bacanağı F.Ö. ve eşi H.Ö.'nün (29) araçlarına bindiği sırada tabancasıyla yanlarına gitti. M.T., aracın kapısını açarak önce sürücü koltuğundaki bacanağını, ardından araçtan kaçmaya çalışan baldızını silahla vurarak öldürdü.

Bacanağı ve baldızını öldüren M.T. polis ekiplerinin çalışmaları sonrası yakalanarak gözaltına alındı. Öldürülen genç çiftin ise aynı kuaförde çalıştıklarını sırada tanışıp 1.5 yıl önce dünya evine girdiği öğrenildi. - ERZURUM

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

Son Dakika

Baba olmaya hazırlanan Kenan İmirzalıoğlu ilk kez konuştu: Çok mutluyuz

"Kıvanç'la öpüşeceğim için uyuyamadım" diyen isme bir de şimdi bakın!

Yıllar sonra bir araya gelen Kavak Yelleri oyuncuları, Pinhani'nin şarkısına klip çekti

Kanal D'den istifa eden Buket Aydın'ın yerine Deniz Bayramoğlu getirilecek

Buket Aydın, Kanal D'den istifa etti

Yasak Elma, Baraj ve Öğretmen dizilerinin bayram sonrası sete devam etme kararı iptal edildi

Karantinada olan Serenay Sarıkaya, çimlere uzanarak poz verdi

Kerim Sabancı ve Hacı Sabancı Boğaz'daki yalılarında denize karşı spor yaptı

Mustafa Karataş'a canlı yayında sorulan "Mars" sorusu herkesi şaşırttı

Survivor'da peş peşe oyun kaybeden Aycan, pes etti: Benim için buraya kadarmış

Acun Ilıcalı, yarışma esnasında Evrim'e bağıran Yasin'i oyundan kovdu

Annesini kaybeden güzel oyuncunun büyük acısı! Fotoğraflarıyla avunuyor

Oyuncu Burak Deniz, seyir halindeyken motosiklet sürücüsüne çarptı

Adı kahine çıkan Simpsonlar'ın katil arıları da önceden bildiği iddia edildi

Oyuncu Burak Deniz kaza yaptı, alkollü çıkınca ehliyetine el konuldu