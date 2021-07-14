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Erzurum'da vaka sayısında ciddi azalma - Son Dakika

Erzurum'da vaka sayısında ciddi azalma

14 Temmuz 2021 Çarşamba 17:20

Erzurum'da vaka sayısında ciddi azalma Vali Memiş: "Artık pandemiyi değil aşılamayı konuşmamız gerek" Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan en çok vaka sayısı azalan iller arasında yer alan Erzurum'da, Vali Okay Memiş aşılama konusunda uyarılarda bulundu.

Erzurum'da vaka sayısında ciddi azalma

Vali Memiş: "Artık pandemiyi değil aşılamayı konuşmamız gerek"

ERZURUM - Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan en çok vaka sayısı azalan iller arasında yer alan Erzurum'da, Vali Okay Memiş aşılama konusunda uyarılarda bulundu. Vali Memiş, "Artık pandemiyi değil, aşılamayı konuşmamız gerek" dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medyadan yaptığı açıklamada 3-9 Temmuz tarihleri arasından en çok vaka sayısı azalan illerin Kars, Erzurum, Isparta, Kütahya ve Çorum olduğunu bildirdi. İllere göre haftalık Covid-19 vaka sayısı, her 100 bin kişide Erzurum'da 61,98 oldu.

Düşüş olmasından dolayı insanların rehavete kapılmaması gerektiğini ifade eden Vali Memiş, "Düşüşü başaran milletimiz. Ben dadaş kardeşlerime teşekkür ediyorum. Bizim tedbirlerimiz aynı. Herkes Delta varyantı ve yeni bir dalgadan bahsediyor. Düğünlerde, cenazelerde, toplu olacak etkinliklerde maske, mesafe ve hijyene dikkat etmemiz gerekiyor. Bu virüs halen çok tehlikeli. Vaka sayılarında düşüş var ama aşılama oranında henüz yüzde 51'lerdeyiz birinci doz aşıda. Yüzde 70'e çıkmamız lazım. Bazı ilçelerimizde yüzde 75'lerde ama diğer ilçelerde bu düşük, şehir merkezinde de yüzde 51'lere çıkmamız lazım. İşin önemli özelliği şu bu virüs insanların yüzde 20'lik kesimine tesir etmiyor. Benim makam şoförüm Covid oldu hiçbir şey hissetmedi. Ona sorsan böyle bir virüs yok der ama bana sorsanız beni yapıştırdı. 15 gün hastanede kaldım. İnsanlarımız dikkat etsinler. Virüs her bireye farklı etki ediyor. Artık pandemiden ziyade aşılamayı konuşmamız lazım. Erzurum olarak Doğu Anadolu'da 1'nci sıradayız ama bizim için yeterli değil. Yüzde 70'lere ulaşmak için herkesin çaba göstermesi lazım" şeklinde konuştu.

Erzurum'da vaka sayısında ciddi azalma
Erzurum'da vaka sayısında ciddi azalma
Erzurum'da vaka sayısında ciddi azalma
Erzurum'da vaka sayısında ciddi azalma

Sağlık Bakanlığı, Fahrettin Koca, Okay Memiş, Erzurum, Sağlık, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Sağlık Erzurum'da vaka sayısında ciddi azalma - Son Dakika


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