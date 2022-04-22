Erzurum'da vali koltuğuna oturan öğrenci, okullar için spor salonu istedi - Son Dakika
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Erzurum'da vali koltuğuna oturan öğrenci, okullar için spor salonu istedi

22.04.2022 14:05
Erzurum'da vali koltuğuna oturan öğrenci, okullar için spor salonu istedi

Erzurum'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla temsili vali olan ilkokul öğrencisi Elif Naz Karadayı, ilgili kurumlara okullar için spor salonu ve oyun alanı yaptırılması talimatını verdi.

Erzurum'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla temsili vali olan ilkokul öğrencisi Elif Naz Karadayı, ilgili kurumlara okullar için spor salonu ve oyun alanı yaptırılması talimatını verdi.

Vali Okay Memiş, 23 Nisan kutlamaları kapsamında Hilalkent 125. Yıl İlkokulu öğrencisi Karadayı'yı bir günlüğüne makam koltuğuna oturttu.

Temsili göreve gelir gelmez ilgili kurumlara okullar için spor salonu ve oyun alanı yaptırılması talimatı veren Karadayı, İl Emniyet Müdürü Levent Tuncer'i telefonla aradı ve okul giriş çıkışlarında güvenlik önlemlerinin artırılmasını istedi.

Karadayı, savaşların son bulduğu, tüm dünya çocuklarının mutlu olduğu günlerin bir an önce gelmesini temenni etti.

Vali Memiş de tebrik edip okul hayatında başarılar dilediği Karadayı'ya ve ailesine çeşitli hediyeler verdi.

Bütün şehitlere Allah'tan rahmet dileyen Memiş, "Çocuklarımızın yetişmesi için büyük çaba gösteriyoruz. Biz Osmanlı ve Selçuklular'dan beri, şimdi Türkiye Cumhuriyeti ile yaşamımızı nesillerden beri sürdürüyoruz. Erzurum'da yaşamak, burada görev yapmak ayrı gurur kaynağı. Bu şehir Erzurum Kongresi ve Gazi Atatürk'e 58 gün ev sahipliği yapmış, bunun için ayrı gurur duyuyoruz." diye konuştu.

Erzurum'da vali koltuğuna oturan öğrenci, okullar için spor salonu istedi
Erzurum'da vali koltuğuna oturan öğrenci, okullar için spor salonu istedi
Erzurum'da vali koltuğuna oturan öğrenci, okullar için spor salonu istedi
Erzurum'da vali koltuğuna oturan öğrenci, okullar için spor salonu istedi
Erzurum'da vali koltuğuna oturan öğrenci, okullar için spor salonu istedi

YORUMLAR
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23 Nisan, oyunlar, Erzurum, okullar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Erzurum'da vali koltuğuna oturan öğrenci, okullar için spor salonu istedi - Son Dakika


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