Erzurum'da vatandaşlar koronavirüse karşı bilgilendirildi - Son Dakika

Erzurum İl Sağlık Müdürlüğü, Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) ilgili bilgilendirme broşürünü vatandaşların bilgisine sundu.

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, son dönemin güncel konularından olan, gerek ulusal gerekse uluslararası boyutta yakından takip edilen koronavirüsle ilgili Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan ve hastalığa ait özel bilgileri içeren, korunma yollarını anlatan ve sıkça sorulan sorulara cevap veren "Yeni Koronavirüs (Kovid-19)" broşürünün vatandaşın bilgisine sunulduğu bildirildi.

Açıklamada, koronavirüsle ilgili önlemlerin alındığına işaret edilerek, şunlar kaydedildi:

"Yeni koronavirüs hastalığına karşı bakanlığımızın yayınladığı rehberler doğrultusunda Valimiz Okay Memiş'in başkanlığında tüm ilgili kurumlarla koordineli bir şekilde gerekli önlemlerin en üst düzeyde alındığını belirtmek isteriz. İlimizde faaliyet gösteren tüm hastanelerimizin normal düzende çalışmaya devam ettiğini, bugüne kadar hastanelerimizde yatan veya izole edilip takip edilen vakamızın olmadığını, sadece Erzurum'da değil tüm Türkiye'de koronavirüs vakasının bulunmadığını, insanlarımızı endişeye sevk edecek herhangi bir durumun olmadığını kamuoyunun bilgisine sunarız."