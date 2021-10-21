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Erzurum'da vatandaşlar sabah büyük bir sürprizle karşılaştı! Eksi 5 derece soğukla burun buruna geldiler - Son Dakika

Erzurum'da vatandaşlar sabah büyük bir sürprizle karşılaştı! Eksi 5 derece soğukla burun buruna geldiler

21.10.2021 10:51

Erzurum'da sabah saatlerinde işe gitmek için uyanan vatandaşlar, gece boyunca yana etkili olan soğuk sebebiyle zor anlar yaşadı. Havanın eksi 5 dereceye kadar düşmesiyle, araçların camları buz kapladı.

Türkiye'nin kuzey ve iç kesimlerinde hava sıcaklıklarının artması beklenirken, doğu bölgelerinde soğuk havaların mevsim normallerinin de altında seyretmesi bekleniyor. Erzurum'da sabah işe ve okula gitmek için uyananlar, eksi 5 derece soğukta zor anlar yaşadı.

DİĞER İLLERDE DE SOĞUK HAVA HAKİM

Doğu Anadolu bölgesinde termometreler dün gece sıfırın altına düştü. Bölgede gece en düşük hava sıcaklığı Ardahan'ın Göle ilçesinde eksi 7 derece olarak ölçülürken Kars'ta eksi 6, Erzurum'da eksi 5, Ardahan'da eksi 4 ve Bayburt'ta eksi 2 derece olarak ölçüldü.

Erzurum'da sabah uyananlar, eksi 5 derece soğukla karşı karşıya kaldı

ARAÇ CAMLARI BUZ TUTTU

Sabah saatlerinde iş yerlerine ve okula gitmek için evlerinden çıkan Erzurumlular ise buz tutmuş araç camlarıyla karşılaştı. Bazı vatandaşlarda araçlarının camlarını kazıyarak açmaya çalıştı.

Erzurum'da sabah uyananlar, eksi 5 derece soğukla karşı karşıya kaldı

MEVSİM NORMALLERİNİN ALTINDA SEYREDECEK

Öte yandan Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünün son değerlendirmelerine göre bölge genelinde havanın parçalı ve az bulutlu, geçeceği, sıcaklıkların mevsim normallerinin 1 ila 3 derece altında seyredeceği, rüzgarın ise kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

Erzurum'da vatandaşlar sabah büyük bir sürprizle karşılaştı! Eksi 5 derece soğukla burun buruna geldiler

Doğu Anadolu, Türkiye, Tragger, Erzurum, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Erzurum'da vatandaşlar sabah büyük bir sürprizle karşılaştı! Eksi 5 derece soğukla burun buruna geldiler - Son Dakika


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SON DAKİKA: Erzurum'da vatandaşlar sabah büyük bir sürprizle karşılaştı! Eksi 5 derece soğukla burun buruna geldiler - Son Dakika
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