Türkiye'nin kuzey ve iç kesimlerinde hava sıcaklıklarının artması beklenirken, doğu bölgelerinde soğuk havaların mevsim normallerinin de altında seyretmesi bekleniyor. Erzurum'da sabah işe ve okula gitmek için uyananlar, eksi 5 derece soğukta zor anlar yaşadı.
Doğu Anadolu bölgesinde termometreler dün gece sıfırın altına düştü. Bölgede gece en düşük hava sıcaklığı Ardahan'ın Göle ilçesinde eksi 7 derece olarak ölçülürken Kars'ta eksi 6, Erzurum'da eksi 5, Ardahan'da eksi 4 ve Bayburt'ta eksi 2 derece olarak ölçüldü.
Sabah saatlerinde iş yerlerine ve okula gitmek için evlerinden çıkan Erzurumlular ise buz tutmuş araç camlarıyla karşılaştı. Bazı vatandaşlarda araçlarının camlarını kazıyarak açmaya çalıştı.
Öte yandan Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünün son değerlendirmelerine göre bölge genelinde havanın parçalı ve az bulutlu, geçeceği, sıcaklıkların mevsim normallerinin 1 ila 3 derece altında seyredeceği, rüzgarın ise kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
Kaynak: İHA
Son Dakika › Güncel › Erzurum'da vatandaşlar sabah büyük bir sürprizle karşılaştı! Eksi 5 derece soğukla burun buruna geldiler - Son Dakika