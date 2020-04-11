Erzurum'da vatandaşlar sokağa çıkma yasağına uydu - Son Dakika

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Erzurum'da vatandaşlar sokağa çıkma yasağına uydu
6 saat önce
İçişleri Bakanlığınca 30 büyükşehir ile Zonguldak'ta, 2 gün süreyle il sınırları içinde sokağa çıkma yasağı getirilmesinin ardından Erzurum'da sokak ve caddelerde yaşanan yoğunluk sona erdi.
İçişleri Bakanlığınca 30 büyükşehir ile Zonguldak'ta, 2 gün süreyle il sınırları içinde sokağa çıkma yasağı getirilmesinin ardından Erzurum'da sokak ve caddelerde yaşanan yoğunluk sona erdi.
Yasağın açıklanmasının ardından fırınların ve gıda malzemesi satışan iş yerlerinin önünde kuyruk oluşturan vatandaşlar evlerine döndü.
Polis ekipleri ana arterler ve ara sokaklardaki devriye görevlerini sürdürüyor.
Haber Yayın Tarihi: 11.04.2020 01:06 Kaynak: AA
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