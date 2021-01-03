Vatandaşların 2021 Kış Olimpiyatları paylaşımı büyük beğeni topladı - Son Dakika

Vatandaşların 2021 Kış Olimpiyatları paylaşımı büyük beğeni topladı
03.01.2021 14:58
Vatandaşların 2021 Kış Olimpiyatları paylaşımı büyük beğeni topladı Erzurum'un Horasan ilçesine bağlı İncesu (Porik) köyü sakinlerinin kendi aralarında hazırlamış olduğu 2021 Yılı Porik Kış Olimpiyatları paylaşımı sosyal medyada büyük beğeni topladı.
Vatandaşların 2021 Kış Olimpiyatları paylaşımı büyük beğeni topladı
ERZURUM - Erzurum'un Horasan ilçesine bağlı İncesu (Porik) köyü sakinlerinin kendi aralarında hazırlamış olduğu 2021 Yılı Porik Kış Olimpiyatları paylaşımı sosyal medyada büyük beğeni topladı.
Erzurum'un Horasan ilçesine bağlı İncesu köyünde bir grup vatandaş kışın tadını çıkarmak için kendi aralarında 2021 Porik Kış Olimpiyatları adı altında kızak ile kayma yarışması düzenlediler. Renkli görüntülere sahne olan yarışmada köy içinde kızağını alıp gelen vatandaşlar yarışmaya katıldı. Görüntüde arka planda sunucu Mehmet Koçak'ın anlatımı ise vatandaşları kahkahaya boğdu.
Köylüler kendi aralarında yapmış olduğu yarışmayı sosyal medya hesaplarından paylaşınca kısa sürede izleyenlerden büyük beğeni aldı.
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