Vatandaşların 2021 Kış Olimpiyatları paylaşımı büyük beğeni topladı - Son Dakika

Erzurum'un Horasan ilçesine bağlı İncesu köyünde bir grup vatandaş kışın tadını çıkarmak için kendi aralarında 2021 Porik Kış Olimpiyatları adı altında kızak ile kayma yarışması düzenlediler. Renkli görüntülere sahne olan yarışmada köy içinde kızağını alıp gelen vatandaşlar yarışmaya katıldı. Görüntüde arka planda sunucu Mehmet Koçak 'ın anlatımı ise vatandaşları kahkahaya boğdu.

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