Erzurum'da Vefa Sosyal Destek Grubu ile fırıncıların ekmek mesaisi - Son Dakika

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Erzurum'da Vefa Sosyal Destek Grubu ile fırıncıların ekmek mesaisi
16 dakika önce
Erzurum'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında sokağa çıkma yasağının başlamasının ardından Vefa Sosyal Destek Grubu ile fırıncılar, vatandaşların ekmek ihtiyacını karşılıyor.
Erzurum'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında sokağa çıkma yasağının başlamasının ardından Vefa Sosyal Destek Grubu ile fırıncılar, vatandaşların ekmek ihtiyacını karşılıyor.
İçişleri Bakanlığının 30 büyükşehir ile Zonguldak'ta, il sınırları içinde 2 gün sokağa çıkma yasağı getirmesinin ardından Erzurum'da cadde ve sokaklarda sessizlik hakim oldu.
Polis ekiplerinin ana cadde ve mahallelerde kontrol ve uygulama yaptığı kentte, fırın ve eczaneler hizmetlerini sürdürüyor.
Yasak sonrası sokağa çıkmayan vatandaşların ekmek ihtiyacını fırın çalışanları ile Vefa Sosyal Destek Grubu karşılıyor.
Sokağa araçlarıyla ya da yaya çıkanları uyaran polisler, kontrol ve denetimlerini aralıksız sürdürüyor.
Haber Yayın Tarihi: 11.04.2020 02:30 Kaynak: AA
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