Erzurum'da veli şiddeti! Müdür yardımcısına saldırı anları kamerada - Son Dakika
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Erzurum'da veli şiddeti! Müdür yardımcısına saldırı anları kamerada

24.03.2022 11:40

Erzurum'da Yıldızkent Borsa İstanbul Anadolu Lisesi Müdür Yardımcısı Yakup Terzioğlu, bir öğrenciyle ilgili şikayetleri iletmek üzere okula davet ettiği velinin saldırısına uğradı. Okulun güvenlik kamerasına kaydedilen olayla ilgili Terzioğlu, veli hakkında suç duyurusunda bulundu.

Edinilen bilgilere göre, Öğrenci Emir G.'yle ilgili şikayet üzerine okula çağrılan veli F.G., müdür yardımcısı Yakup Terzioğlu'nun odasına çıktı. Daha önce de birkaç kez okula çağrıldığı öğrenilen F.G., öğretmen ve yöneticilere tehdit ve hakaretler savurup, Terzioğlu'na, makam odasında saldırdı. Terzioğlu, öğretmen ve diğer görevlilerin araya girip okuldan çıkardığı F.G. hakkında şikayetçi oldu. F.G. hakkında soruşturma başlatıldı.

Müdür yardımcısına saldıran velinin görüntüleri kameraya yansıdı

3 AYDA 3 OLAY

Türk Eğitim-Sen Erzurum 1 Nolu Şubesi, olaya tepki gösterdi. Okulun önünde açıklama yapan Türk Eğitim-Sen Erzurum 1 Nolu Şubesi Başkanı Yusuf Kenan Gürsoy, eğitimde yaşanan şiddet olaylarını kınadıklarını söyledi. Eğitim çalışanlarına şiddet haberlerinin sonunun gelmediğini belirten Gürsoy, 3 ay içinde 3'üncü kez Erzurum'da eğitim çalışanlarının veli saldırısına uğradığını bildirdi.

Müdür yardımcısına saldıran velinin görüntüleri kameraya yansıdı

ÖĞRETMENİN İTİBARI MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI'NIN NAMUSUDUR

Yıldızkent Borsa İstanbul Anadolu Lisesi Müdür Yardımcısı Yakup Terzioğlu'nun öğrenci yakınının saldırısına uğramasını kınadıklarını belirten Gürsoy, "Bu ve benzeri saldırıların cezasız kalmaması adına tüm hukuki ve idari girişimler tarafımızca desteklenecektir. Öğretmenin itibarı Milli Eğitim Bakanlığı'nın namusudur. Öğretmene uzanan şiddet eli kırılmalı, en ağır şekilde cezalandırılmalıdır. Türk Ceza Kanunu'nda eğitim çalışanlarına yönelik şiddeti caydırıcı nitelikle yeni düzenlemeler yapılmalıdır" diye konuştu.

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Anadolu Lisesi, Borsa İstanbul, Öğretmen, Erzurum, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika 3. Sayfa Erzurum'da veli şiddeti! Müdür yardımcısına saldırı anları kamerada - Son Dakika


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