Son Dakika Haberleri: Erzurum'da Venedik Dönemine Ait 150 Sikke Ele Geçirildi

Erzurum'da Venedik Dönemine Ait 150 Sikke Ele Geçirildi

12 dakika önce

ERZURUM'da jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonda, Venedik dönemine ait olduğu değerlendirilen 150 sikke ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.

Erzurum'da Venedik Dönemine Ait 150 Sikke Ele Geçirildi, System.String[]
ERZURUM'da jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonda, Venedik dönemine ait olduğu değerlendirilen 150 sikke ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.

Erzurum Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Palandöken ilçesindeki bazı kişilerin Kültür ve Tabiat Varlığı niteliğinde olduğu değerlendirilen tarihi eser bulundurdukları ve satmak için müşteri aradıkları yönünde ihbar aldı. İhbar üzerine harekete geçen jandarma ekipleri, şüphelilere yönelik operasyonda, altın rengi görünümünde, üzerinde eski medeniyetlere ait figürler bulunan ve Venedik dönemine ait olduğu değerlendirilen 150 sikkeyi ele geçirdi. Ele geçirilen tarihi eserler Erzurum Müze Müdürlüğüne teslim edildi. Olayla ilgili gözaltına alınan 2 şüpheli, 'Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'na muhalefetten işlem yapılarak serbest bırakıldı.

- Erzurum

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.03.2019 12:48 Kaynak: DHA

Jandarma, Venedik, Erzurum, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Erzincan'da Trafik Kazası: 11 Kişi Yaralandı Milli Savunma Bakanlığına 600 İşçi Alımı İçin Başvurular Başladı Cinsel İlişkiye Girdiği Kadını Öldürdü, Savunması Pes Dedirtti Son Dakika! Bakan Çavuşoğlu: Rusya ile Pasaportsuz Seyahat İçin Toplantılar Başladı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.3.2019 13:00:39. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Erzurum'da Venedik Dönemine Ait 150 Sikke Ele Geçirildi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]