Vidanjör şarampole devrildi: 2 yaralı - Son Dakika

Erzurum'un Oltu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında biri ağır 2 kişi yaralandı.
Murat Tosun (51) idaresindeki 25 GE 015 plakalı Erzurum Büyükşehir Belediyesinin Su ve Kanalizasyon İdaresine ait vidanjör, ilçeye bağlı Sarısaz Mahallesi mevkisinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi.
Kazada, sürücü Tosun ağır, araçtaki Muhlis Yeşilyurt ise hafif yaralandı.
Yaralılara ilk müdahale olay yerine çağrılan 112 Acil Sağlık ekiplerince yapıldı.
Oltu Devlet Hastanesinde kaldırılan Tosun, beyin kanaması şüphesiyle Erzurum'a sevk edildi.
Kaynak: AA
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