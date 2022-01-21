Erzurum'da yaban keçisi avlayan iki kişiye para cezası kesildi - Son Dakika

Erzurum'un Tortum ilçesinde yaban keçisi avladığı tespit edilen iki kişiye para cezası verildi.

Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Erzurum Şube Müdürlüğü ekipleri, sorumluluk alanlarındaki av koruma faaliyet ve denetimlerini sürdürüyor.

Bu çerçevede Tortum ilçesinde DKMP ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri Yukarısivri Mahallesi mevkisinde yapılan koruma kontrol faaliyetleri sırasında yaban keçisi avı yaptığı belirtilen iki kişiyi tespit etti.

Ekipler tespit ettikleri iki kişiye idari para cezası uygularken bir ruhsatsız tüfeğe de el koydu.

Yetkililer, jandarma ekiplerine kendilerine verdikleri destekten dolayı teşekkür etti.