Yağış nedeniyle kaldırıma çarpan kamyonun sürücüsü yaralandı - Son Dakika
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Yağış nedeniyle kaldırıma çarpan kamyonun sürücüsü yaralandı

07.06.2022 20:01

Erzurum'da kaldırıma çarpan kamyonun sürücüsü yaralandı.

Erzurum'da kaldırıma çarpan kamyonun sürücüsü yaralandı.

Hikmet C'nin kullandığı 25 DF 052 plakalı kamyon, Ağrı-Erzurum D-80 kara yolu Atatürk Üniversitesi kavşağında yağış nedeniyle kontrolden çıkarak kaldırıma çarptı.

Sürücü, tekeri patlayan ve yan dönen araçtan kendi imkanlarıyla çıktı.

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, kaza nedeniyle trafiği bir süre tek şeritten sağladı.

Hafif yaralanan Hikmet C'ye ambulansta sağlık ekiplerince müdahale edildi.

Yağış nedeniyle kaldırıma çarpan kamyonun sürücüsü yaralandı
Yağış nedeniyle kaldırıma çarpan kamyonun sürücüsü yaralandı
Yağış nedeniyle kaldırıma çarpan kamyonun sürücüsü yaralandı
Yağış nedeniyle kaldırıma çarpan kamyonun sürücüsü yaralandı
Yağış nedeniyle kaldırıma çarpan kamyonun sürücüsü yaralandı
Yağış nedeniyle kaldırıma çarpan kamyonun sürücüsü yaralandı
Yağış nedeniyle kaldırıma çarpan kamyonun sürücüsü yaralandı
Yağış nedeniyle kaldırıma çarpan kamyonun sürücüsü yaralandı
Yağış nedeniyle kaldırıma çarpan kamyonun sürücüsü yaralandı

YORUMLAR
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Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yağış nedeniyle kaldırıma çarpan kamyonun sürücüsü yaralandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Yağış nedeniyle kaldırıma çarpan kamyonun sürücüsü yaralandı - Son Dakika
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