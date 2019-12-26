Erzurum'da yağmaya başlayan kar sevindirdi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Erzurum'da yağmaya başlayan kar sevindirdi - Son Dakika

Erzurum'da yağmaya başlayan kar sevindirdi

6 saat önce

Erzurum'da yağmaya başlayan kar sevindirdiYENİ yıla sayılı günler kala kar yağışı olmamasının tedirginliğini yaşayan Erzurumlular, bugün akşam saatlerinde başlayan kar yağışıyla sevindi.

Erzurum'da yağmaya başlayan kar sevindirdi

YENİ yıla sayılı günler kala kar yağışı olmamasının tedirginliğini yaşayan Erzurumlular, bugün akşam saatlerinde başlayan kar yağışıyla sevindi.

Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyrettiği Doğu Anadolu Bölgesi'nde kar yağışı başladı. Özellikle yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışı altında yürümenin keyfini çıkaran vatandaşlar, 'Kar temizliktir, berekettir, rahmettir. Kar Erzurum'un velinimettir. Yağmasına çok sevindik" dediler.

Akşam saatlerinde etkili olan kar yağışı sokakta yürüyenleri kardan adama çevirdi. Karın yağmasına en çok sesvinenler arasında Palandöken Kayak Merkezi'ndeki otel işletmecileri oldu. Palan Oteli Genel Müdürü Ali Güney, "Aralıkta sezonu açtık. Yaklaşık 80 santim karın olduğu pistlerin tamamı açık. Ama yağan her kar bizi ve kayakseverleri çok sevindiriyor. Yeni yıla kar yağışı ile girmek istiyoruz" diye konuştu.

FOTOĞRAF

Erzurum'da yağmaya başlayan kar sevindirdi

Doğu Anadolu Bölgesi, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.12.2019 07:01 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan: İstanbul seçimlerini AK Parti kazandı
Libya İçişleri Bakanı'ndan açıklama: Türkiye'den asker isteyeceğiz Son dakika: AYM, Wikipedia'nın erişime engellenmesini hak ihlali saydı Bolu Dağı'nda kar yağışı etkisini artırdı! Ulaşımda aksamalara neden oluyor

Son Dakika Haberleri
01:00 Şili Devlet Başkanı Pinera orman yangınlarının kontrol altına alındığını duyurdu - Son Dakika
00:56 GÜNDEM ÖZETİNE - Son Dakika
00:52 "BABA PARASI" GALA GÖSTERİMİNDE İZLEYİCİYLE BULUŞTU - Son Dakika
00:47 Bolu Dağı'nda kar yağışı etkisini artırdı - Son Dakika
00:42 Fas: "İyi komşuluk politikası çerçevesinde Cezayir'e elimizi uzatıyoruz" - Son Dakika
00:35 Bolu Dağı'nda kar yağışı etkisini artırdı! Ulaşımda aksamalara neden oluyor - Son Dakika
23:44 Libya'nın askeri destek istemesinin ardından TSK'nın yurt dışındaki varlığı 12 ülkeye yükselecek - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.12.2019 01:06:43. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Erzurum'da yağmaya başlayan kar sevindirdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]