Erzurum'da yakalanan 2 terörist adliyeye sevk edildi - Son Dakika

Erzurum'da yakalanan 2 terörist adliyeye sevk edildi

Erzurum'un Şenkaya ilçesinde geçtiğimiz günlerde jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonda sağ olarak ele geçirilen 2 terörist adliyeye sevk edildi.

Erzurum'un Şenkaya ilçesinde geçtiğimiz günlerde jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonda sağ olarak ele geçirilen 2 terörist adliyeye sevk edildi.

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Geçtiğimiz günlerde Erzurum'un Şenkaya ilçesi Dokuzelma köyü kırsalında 3 terör örgütü mensubunun tespit edilmesi üzerine İl Jandarma Komutanlığınca operasyon başlatılarak, çıkan çatışmada 'Hejar' kod adlı terörist Halis Eroğlu etkisiz hale getirilmişti. Çatışmada havanın karanlık olmasından ve bölgenin sık ormanlık olmasından faydalanarak kaçan "Deniz" Kod Adlı Ender Yalçın ve Gri listede aranan "Sipan" Kod Adlı Adem Çallar'ın yakalanması için Jandarma Komando, Jandarma Özel Harekat ve PÖH timleriyle yürütülen operasyonda sıkıştırılan 2 terörist yakalandı. Teröristlerle birlikte 1 adet M16, 1 adet Kalaşnikof Piyade Tüfeği ve 4 adet el bombası ele geçirildi.


3 kişilik terörist grubun Karadeniz Bölgesi'ne sızma girişiminde olduğu, operasyonla bunun engellendiği tespit edildi.


"Deniz" Kod Adlı Ender Yalçın ve Gri listede aranan "Sipan" Kod Adlı Adem Çallar bugün yapılan işlemlerinin ardından geniş güvenlik önlemleri altında Erzurum Adliyesine getirilerek hakim karşısına çıkarıldı. - ERZURUM

Jandarma, Şenkaya, Erzurum, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.07.2020 12:17 Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Erzurum'da yakalanan 2 terörist adliyeye sevk edildi - Son Dakika
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