EŞİ TERK EDİNCE EVİNİ ATEŞE VERDİ - Son Dakika
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EŞİ TERK EDİNCE EVİNİ ATEŞE VERDİ

04.08.2022 11:42
EŞİ TERK EDİNCE EVİNİ ATEŞE VERDİ

ERZURUM'da yaklaşık 10 gün önce eşinin 2 çocuğunu da alıp baba evine gittiği Nurullah D. (42), eşyaları pencereden atıp evini ateşe verdi.

ERZURUM'da yaklaşık 10 gün önce eşinin 2 çocuğunu da alıp baba evine gittiği Nurullah D. (42), eşyaları pencereden atıp evini ateşe verdi. Yangın itfaiyenin müdahalesiyle söndürülürken, kapıyı üzerine kilitleyen Nurullah D., itfaiye aracının sepetiyle balkona çıkan polis ekipleri tarafından gözaltına aldı.

Olay, Palandöken ilçesi Adnan Menderes Mahallesi'nde meydana geldi. Nurullah D.?nin eşi, yaklaşık 10 gün önce çocuklarını da yanına alarak evi terk etti. Nurullah D., önceki gece 5 katlı apartmanın 4'üncü katındaki dairede aldığı alkolün de etkisiyle eşyaların bir bölümünü pencereden attı. Nurullah D., ardından da evi ateşe verdi. Kırılan eşyaların seslerini duyup balkonlara çıkan komşuları, itfaiyeye haber verdi.

KOMŞULARI BALKONDAN HORTUMLA SU TUTTU

3 ve 5'inci katındaki komşuları, balkondan hortumla su tutup, itfaiye gelene kadar, yangına müdahale etti. Adrese sevk edilen itfaiye ekibi, yangını kontrol altına alıp söndürdü.

Kapıyı üzerine kilitleyen Nurullah D., itfaiye aracının sepetiyle evin balkonuna çıkan polisler tarafından gözaltına alındı. Aşağı indirilen Nurullah D., tedbir amaçlı, çağrılan ambulansta sağlık kontrolünden geçirildi. Durumunun iyi olduğu belirlenen Nurullah D., ifadesi için Yenişehir Polis Merkezi Amirliği'ne götürüldü. Nurullah D. ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

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Kaynak: DHA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel EŞİ TERK EDİNCE EVİNİ ATEŞE VERDİ - Son Dakika

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SON DAKİKA: EŞİ TERK EDİNCE EVİNİ ATEŞE VERDİ - Son Dakika
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