Erzurum'da ölümü şüpheli bulunan kişinin cesedi 6 saatlik çalışmayla evinden çıkarıldı - Son Dakika
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Erzurum'da ölümü şüpheli bulunan kişinin cesedi 6 saatlik çalışmayla evinden çıkarıldı

26.08.2022 16:52
Erzurum'da ölümü şüpheli bulunan kişinin cesedi 6 saatlik çalışmayla evinden çıkarıldı

Erzurum'da yalnız yaşadığı evinde ölü bulunan 69 yaşındaki Şakir Kurt'un çürümeye başlayan cesedi, şüpheli ölüm nedeniyle 6 saatlik titiz çalışmayla ikametinden çıkarıldı.

Erzurum'da yalnız yaşadığı evinde ölü bulunan 69 yaşındaki Şakir Kurt'un çürümeye başlayan cesedi, şüpheli ölüm nedeniyle 6 saatlik titiz çalışmayla ikametinden çıkarıldı.

Palandöken ilçesinin Müftü Solakzade Mahallesi'ndeki Milli Egemenlik Apartmanı'nda yaşayan Kurt'tan uzun süredir haber alamayan yakınları eve gitti.

Kurt'u evinde ölü bulan yakınları, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Kontrollerde uzun süre önce hayatını kaybettiği belirlenen Kurt'un ölümü, şüpheli bulundu.

Olay yeri incelemesinin ardından İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ve Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinden çürümeye başlayan cesedin apartmanın 4. katından indirilmesi için destek istendi.

Yaklaşık 6 saat süren çalışmanın ardından doktor ve sağlık ekiplerinin bazı özel müdahaleleriyle Kurt'un cesedi, evdeki battaniyelere ve brandalara sarılarak indirildi.

Ceset, otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumuna götürüldü.

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Kaynak: AA

Erzurum, Müftü, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Erzurum'da ölümü şüpheli bulunan kişinin cesedi 6 saatlik çalışmayla evinden çıkarıldı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Erzurum'da ölümü şüpheli bulunan kişinin cesedi 6 saatlik çalışmayla evinden çıkarıldı - Son Dakika
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