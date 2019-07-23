Erzurum'da yangın
12 dakika önce
Erzurum'un Tortum ilçesinde çıkan yangında 3 ev ile 9 ahır ve samanlık kullanılmaz hale geldi.
Erzurum Haber Yayın Tarihi: 23.07.2019 06:25 Kaynak: AA
'un Tortum
ilçesinde çıkan yangında 3 ev ile 9 ahır ve samanlık kullanılmaz hale geldi.
İlçe merkezine 40 kilometre uzaklıktaki 50 haneli Aşağı Serdarlı
Mahallesi'nde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Mahalle sakinleri yangını söndüremeyince itfaiyeye haber verdi. Olay yerine gelen Tortum ve Uzundere
belediyelerinin itfaiye ekipleri yangını iş makinelerinin desteğiyle söndürdü.
Besicilerin kış aylarında hayvanlarına vermek için hazırladığı yaklaşık 30 ton balya otun kül olduğu yangında, 3 ev ile 9 ahır ve samanlıkta hasar oluştu. AK Parti
Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir
, Tortum Kaymakamı Şaban Arda Yazıcı ve Belediye Başkanı Muammer Yiğiter bölgeye giderek incelemede bulundu.
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