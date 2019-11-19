Erzurum'da yangın

Erzurum'da çıkan yangında ev, ahır ve merek yandı.

Yakutiye ilçesine bağlı Yeşildere Mahallesi'nde yer alan bir ev, ahır ve samanların bulunduğu merekte henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Yangın, mahalle sakinlerinin ihbarıyla olay yerine gelen Erzurum Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekiplerince yaklaşık 2 saatte söndürüldü.

Söndürme çalışmaları sırasında ekiplere yardım etmek isterken düşen bir kişi yaralandı.

Ambulansla hastaneye kaldırılan söz konusu kişi tedavi altına alındı.

Olayda, ev, ahır ve merek kullanılamaz hale geldi.

Yangının çıkış sebebi araştırılıyor.