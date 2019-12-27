Erzurum'da yankesicilik yaptıkları iddiasıyla 3 kişi tutuklandı - Son Dakika
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Erzurum'da yankesicilik yaptıkları iddiasıyla 3 kişi tutuklandı

6 saat önce

Erzurum'da hastane kantininde yankesicilik yöntemiyle bir kişiden 5 bin 600 lira çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı, hırsızlık anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Erzurum'da yankesicilik yaptıkları iddiasıyla 3 kişi tutuklandı, System.String[]

Erzurum'da hastane kantininde yankesicilik yöntemiyle bir kişiden 5 bin 600 lira çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı, hırsızlık anı güvenlik kamerasına yansıdı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, Atatürk Üniversitesi Yakutiye Araştırma Hastanesinin kantininde yankesicilik yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Hastanedeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, hırsızlığın 3 kişi tarafından gerçekleştirildiğini belirledi.

Ekipler, detaylı araştırma sonucu şüpheliler E.A, A.K. ve S.K'nin çaldıkları parayı farklı kentlerde harcadıktan sonra tekrar Erzurum'a döndüklerini tespit etti.

Şüpheliler, takip edilerek kent merkezinde düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, nöbetçi sulh ceza hakimliğince "yankesicilik suretiyle hırsızlık" suçlamasıyla tutuklandı.

Zanlıların yankesicilik yaptıkları ana ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri de ortaya çıktı.

Görüntülerde, hastane kantininin önünde sıra bekleyen mağdur Mehmet İ'nin yanına gelen şüphelilerin parayı çaldıktan sonra ayrılmaları yer alıyor.

Erzurum, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.12.2019 01:56 Kaynak: AA
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