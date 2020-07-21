Erzurum'da yapılan Curling Ligleri Final Müsabakaları sona erdi

Erzurum'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında düzenlenen 2019-2020 Sezonu Curling Ligleri Final Müsabakaları sona erdi.
Türkiye Curling Federasyonundan yapılan açıklamada, 15-20 Temmuz tarihlerinde Erzurum Curling Salonu'nda gerçekleştirilen Curling Ligleri Final Müsabakaları'nın tamamlandığı ifade edildi.
Süper Lig'in erkekler kategorisinde Kuzey Yamacı Spor Kulübü, kadınlarda Narman Spor Kulübü birincilik elde ederken, 1. Lig erkekler kategorisinde Köyceğiz Göl Gençlik Spor Kulübü, kadınlarda Karbeyaz Spor Kulübü ilk sırada yer aldı.