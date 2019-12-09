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Erzurum'da yapımı süren Köşk Barajı 1770 dekar tarım alanına hayat verecek

6 saat önce

Tarım ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğünce Erzurum'da yapımı sürdürülen Köşk Barajı'nın tamamlanınca 1770 dekar tarım alanının suya kavuşacağı bildirildi.

Erzurum'da yapımı süren Köşk Barajı 1770 dekar tarım alanına hayat verecek, System.String[]

Tarım ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğünce Erzurum'da yapımı sürdürülen Köşk Barajı'nın tamamlanınca 1770 dekar tarım alanının suya kavuşacağı bildirildi.

DSİ 8. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, kentte yapımı devam eden ve temelden itibaren 41 metre yüksekliğinde inşa edilecek olan kent merkezi sınırlarındaki Köşk Barajı'nın 1,124 milyon metreküp su biriktirme hacmine sahip olacağı belirtildi.

Barajın hizmete açılmasıyla bölgede istihdama katkı sağlanması ve yapılacak sulu tarım ile bölge ekonomisine de katkı sağlanacağı vurgulanan açıklamada, DSİ'nin son yıllarda modern sulama projelerini geliştirerek uygulamaya koyduğu kaydedildi.

Açıklamada, modern sulama ile tarımda sağlanan verim artışları ile üretim deseninin çeşitlenmesinin çiftçi gelirlerinde doğrudan ve dolaylı artışa neden olduğu belirtilerek, şu ifadelere yer verildi:

"Modern sulama ve barajlar, bir taraftan kırsal kalkınmanın hedeflerinden olan yoksulluğun azaltılması amacına hizmet ediyor, diğer yandan yaşam standardını yükselttiği için göçü önlüyor. Köşk barajı da tamamlandığında 1770 dekar tarım alanı suya kavuşturacak. Barajın 2019 yılı birim fiyatları ile milli ekonomiye yıllık 1 milyon 62 bin Türk lirası gelir artışı sağlaması hedeflenmektedir."

Erzurum, Köşk, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.12.2019 04:02 Kaynak: AA
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