Erzurum'da yapımı tamamlanan şehir hastanesi, 500 kişilik karantina hastanesine dönüştürüldü - Son Dakika

İran'da ortaya çıkan Korona Virüsü sonrası Türkiye ile olan sınır kapıları kapatılırken, burada yaşayan Türk vatandaşlarının tahliyeleri için bölgede tedbirler alınıyor.



Erzurum'da yapımı tamamlanan ve açılış yapılmaya hazırlanan şehir hastanesi, bölgeden gelebilecek Türk vatandaşlarının gözlem altında tutulacağı hastaneye dönüştürüldü. Doğubeyazıt'ta açılacak olan Sahra Hastanesi'nde ilk müdahaleleri burada yapılacak olan Türk vatandaşları, 14 gün kontrol altına alınmaları durumunda Erzurum'a sevk edilecek.



Erzurum Valisi Okay Memiş, şehir hastanesinde yetkililerle bir toplantı yaparak hastanede incelemelerde bulundu. Vali Memiş burada yaptığı açıklamada, "Bütün dünyada görülen korona virüsü ile ilgili olarak devletimiz bir takım tedbirler almakta. Bunlardan biride bizim bölgemizi ilgilendiren İran sınır kapısının kapatılması oldu. İran'da bu virüsün gözükmesinden sonra bizim biraz daha tedbirli olmamızı daha duyarlı olmamızı gerektirir bir durumla karşı karşıya kaldık. Erzurum bir bölge merkezi. Şehir hastanemiz bin 500 yataklı bir hastane ve Türkiye'nin en modern hastanelerden birisi durumunda. Hastanemiz daha açılmadı ama açılmaya hazır durumda. En son İran'da yaşayan Türk vatandaşlarımızın Türkiye'ye gelmesi ile birlikte. Bakanlığımız muhtemel senaryolardan biri için İran'da ki Türk vatandaşlarımızın müşahede altında tutulması için muhtemel bir tavır var. Şuanda bu durum kesinleşmiş değil. Mutlaka İran'da yaşayan Türk vatandaşların kesin olarak Erzurum'a geleceği anlamına gelmiyor. Ama biz geleceklermiş gibi hazırlık içerisindeyiz. Yeteri kadar sağlık personelimiz bulunuyor. Az öncede sağlık çalışanlarımızla toplantı gerçekleştirdik. Böyle bir durum gerçekleşmesi halinde biz hazırız. Bu hastalığın tıbben kesinleşmesi için 14 günlük bir kuluçka dönemi var. Biz Türkiye'de bu virüsün negatif veya pozitif olduğunu test eden illerden birisiyiz. Dün Afganlı bir göçmen daha hastanelerimizde müşahede altına alınmıştı. Testleri negatif çıktı herhangi bir virüse rastlanmadı. Burada İran'da yaşayan Türk vatandaşlar gelirse buna hazırız. Şehir Hastanesi biraz izole bir hastane. Diğer hastalarla aynı çıkış ve girişi olmayacak şekilde. Gelen vatandaşlarımız buraya gelince rahat bir şekilde müşahede altına alınacaklar" diye konuştu.



Kamuoyunda yanlış bir algı olduğunu dile getiren Vali Memiş, "Bizim polis ve jandarma arkadaşlarımız kaçak göçmenlere müdahale ederken ağızlarına maske takıyorlar. Bu maskeyi bizim vatandaşımız yanlış anlıyor. Virüs mü bulaştı diye merak ediyorlar. Hayır öyle bir şey yok şuanda. Sağlık personelimiz, Jandarmamız arama çalışmalarında maske kullanmalılar. Tabi ki tedbirli olacağız ama panik yapmadan. Bazı insanlar bunları kasten yapıyorlar. Vatandaşlarımızın doğru bilgiyi beklemeleri lazım. Yalan yanlış bilgilere itibar etmesinler. Şuanda gelen vatandaşlarımız yok kesinleşen bir durumda yok beklemedeyiz" şeklinde konuştu. - ERZURUM