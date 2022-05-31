Erzurum'da yaralı bulunan kaya kartalı korumaya alındı

Erzurum'da yaralı bulunan kaya kartalı doğa koruma görevlilerince koruma altına alındı.
Horasan ilçesi kırsalında bitkin ve yaralı haldeki kaya kartalını gören vatandaşlar durumu Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Erzurum Şubesi Müdürlüğüne bildirdi.
Olay yerine giden DKMP'de görevli veteriner hekim Selçuk Albayrak ve doğa koruma personeli, kartalı vatandaşlardan teslim aldı.
Görevlilerce korumaya alınan kaya kartalı, bakımının tamamlanmasının ardından doğaya salınacak.
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