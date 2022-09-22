Erzurum'da tedavi edilen kerkenez, doğan ve kızıl şahin doğaya salındı - Son Dakika
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Erzurum'da tedavi edilen kerkenez, doğan ve kızıl şahin doğaya salındı

22.09.2022 10:54
Erzurum'da tedavi edilen kerkenez, doğan ve kızıl şahin doğaya salındı

Erzurum'da yaralı bulunan kerkenez, doğan ve kızıl şahin, tedavi ve bakımlarının ardından doğal yaşam alanına bırakıldı.

Erzurum'da yaralı bulunan kerkenez, doğan ve kızıl şahin, tedavi ve bakımlarının ardından doğal yaşam alanına bırakıldı.

Kentte bir süre önce çeşitli zamanlarda kırsal alanda bitkin ve yaralı halde delice doğan, kerkenez ve kızıl şahini gören vatandaşlar, durumu Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Erzurum Şubesi Müdürlüğüne bildirdi.

Olay yerine giden DKMP'de görevli veteriner hekim Selçuk Albayrak ve orman endüstri mühendisi Muhammet Şadi Yumlu, kuşları teslim aldı.

Bakım, beslenme ve tedavisi tamamlanan kuşlar yeniden doğaya salındı.

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Kaynak: AA

Doğa Koruma ve Milli Parklar, Erzurum, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Erzurum'da tedavi edilen kerkenez, doğan ve kızıl şahin doğaya salındı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Erzurum'da tedavi edilen kerkenez, doğan ve kızıl şahin doğaya salındı - Son Dakika
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