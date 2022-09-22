Kentte bir süre önce çeşitli zamanlarda kırsal alanda bitkin ve yaralı halde delice doğan, kerkenez ve kızıl şahini gören vatandaşlar, durumu Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Erzurum Şubesi Müdürlüğüne bildirdi.

Erzurum 'da yaralı bulunan kerkenez, doğan ve kızıl şahin, tedavi ve bakımlarının ardından doğal yaşam alanına bırakıldı.

Kaynak: AA

Doğa Koruma ve Milli Parklar, Erzurum, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Erzurum'da tedavi edilen kerkenez, doğan ve kızıl şahin doğaya salındı - Son Dakika

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