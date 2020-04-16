Erzurum'da yaralı bulunan şahin tedaviye alındı - Son Dakika

Erzurum'un Narman ilçesinde bitkin halde yaralı bulunan şahin tedavisinin ardından doğaya salınacak.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Yanıktaş Mahallesi kırsalında bitkin haldeki yaralı bir şahin gören vatandaşlar, durumu İlçe Jandarma Komutanlığına bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye giden jandarma, yaralı kuşu muhafaza altına aldı.

Daha sonra jandarma ekipleri, şahini tedavisinin yapılma için Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü görevlilerine teslim etti.

Şahinin tedavisi tamamlandıktan sonra doğal ortamına salınacağı belirtildi.