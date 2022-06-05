İlçede bir kömürlük deposunda bitkin ve yaralı halde olan tilki yavrusunu gören vatandaşlar, durumu Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Erzurum Şubesi Müdürlüğüne bildirdi.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Güncel › Yaralı bulunan tilki yavrusu korumaya alındı - Son Dakika

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