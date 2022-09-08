Erzurum'da tedavi edilen uzunbacak kuşu doğaya salındı

Erzurum'da yaralı bulunan uzunbacak kuşu, tedavi ve bakımlarının ardından doğal yaşam alanına bırakıldı.

Kentte bir süre önce kırsal alanda bitkin ve yaralı halde uzunbacak kuşunu gören vatandaşlar, durumu Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Erzurum Şubesi Müdürlüğüne bildirdi.

Olay yerine giden DKMP'de görevli veteriner hekim Selçuk Albayrak, kuşu teslim aldı.

Bakım, beslenme ve tedavisi tamamlanan uzunbacak kuşu, doğaya bırakıldı.

Veteriner hekim Selçuk Albayrak, AA muhabirine, uzun bacakları, siyah-beyaz renkleri, ince ve düz gagası, uzun kanatları ve parlak siyah başa sahip olan uzunbacak kuşunun uçuş sırasında sırtında oluşan "v" şekliyle dikkat çekici olduğunu söyledi.

Kentin geniş kuş türüne ev sahipliği ettiğini belirten Albayrak, şu ifadeleri kullandı:

"Şehrimizde bu tür kuşlara denk gelme olasılığımız fazla olmakta, duyarlılık gösterip yardım eli uzatmak kendi doğamızı koruma yönünden önem arz etmektedir. Bizler de hekim olarak geniş bir yelpazede bilgi birikime sahip olup bu güzellikleri tedavi etme noktasında yoğun iş yüküne sahibiz. Uzunbacak kuşunun doğasına dönmesine yardımcı olduğumuz için mutluyuz."